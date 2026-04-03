Torneo Apertura: El líder San Lorenzo abre la fecha 10 frente a López Pelaez

El Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina de Fútbol en Primera División no tiene descanso y este sábado, abriendo la programación de la fecha 10 del certamen mayor del fútbol doméstico, en Ullum , el único puntero San Lorenzo será local de López Peláez con el arbitraje de Martín Riveros.

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Los Ulluneros están viviendo una semana sensacional. El martes se quedaron con el clásico ante Juventud Zondina, aprovecharon la caída de Unión y la postergación del partido de Desamparados , para ser únicos punteros. Una temporada que levantó ostensiblemente lo que había sufrido en el 2025 y que lo posiciona como gran animador del Apertura.

El domingo, desde las 17, la fecha 10 se completará con el siguiente detalle de partidos:

En Zonda, Juventud Zondina recibirá a Atenas Pocito con el arbitaje de Ignacio Aurtenechea, en el choque de dos que vienen de perder.

En el Este, el entonado Sportivo 9 de Julio será local de otro de los encumbrados, Colón Junior que viene de bajar a Unión. Los de Biasotti ganaron en La Rinconada y quieren más. Enzo Gómez será el juez de este encuentro.

En Rawson, Atlético Unión recibirá a Marquesado, con el antecedente de la derrota ante Colón el sábado y la urgencia de volver al triunfo. Martin Riveros será el árbitro.

En Chimbas, Peñarol jugará ante Defensores de Argentinos por tres puntos claves para ambos. Dirigirá este partido Martin Baigorria.

Resto del Torneo Apertura

En Santa Lucía, Atlético Alianza que metió una serie positiva, será anfitrión del irregular Trinidad que viene de empatar como local. Marcelo Cruz será el juez de este encuentro.

En La Bebida, Rivadavia que empató en la semana con Trinidad, recibirá a Atlético Minero que retomará la competencia tras la suspensión de su partido ante Desamparados. Eduardo Prior ha sido designado para conducir este juego.

En el Sur de Pocito, Deportivo Carpintería jugará uno de esos partidos de seis puntos ante Villa Ibañez de Ullum en esa pelea por la permanencia que ya está declarada. Yazmin Yacante será la jueza de este encuentro.

FInalmente, el domingo pero a las 20,30 Sportivo Desamparados volverá a jugar y será recibiendo al golpeado Sarmiento de Zonda. Los Viboras tienen postergado el partido ante Minero, mientras que la Flecha zondina no pudo suma punto alguno en el Apertura. Dirigirá este encuentro nocturno Rubén Fernández.