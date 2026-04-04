Torneo Apertura: San Lorenzo ganó en Ullum y sigue siendo el único puntero

Con lo justo pero con absoluta justicia, San Lorenzo de Ullum pasó la prueba de ser puntero del Torneo Apertura y con un gol de Agustin Veragua derrotó por 1-0 a López Peláez en el inicio de la disputa de la fecha 10 del máximo certamen doméstico.

Boca le ganó a Talleres y llega firme a la Libertadores

San Lorenzo intentó, buscó, presionó. Fue protagonista en todo el primer tiempo pero no pudo sacar ventajas. Recién en el complemento, logró el gol de la victoria con Veragua y luego, controló la reacción de López Peláez que se quedó con las manos vacías.

El Santo ullunero quedó al tope de las posiciones este sábado y hasta que Desamparados no complete su partido postergado contra Atlético Minero y este domingo, consiga un buen resultado ante Sarmiento de Zonda, la punta del Apertura es Azulgrana.

Este domingo, desde las 17, la fecha 10 se completará con los restantes ocho partidos, ofreciendo una cartelera más que importante.

En Zonda, Juventud Zondina recibirá a Atenas Pocito con el arbitaje de Ignacio Aurtenechea, en el choque de dos que vienen de perder.

En el Este, el entonado Sportivo 9 de Julio será local de otro de los encumbrados, Colón Junior que viene de bajar a Unión. Los de Biasotti ganaron en La Rinconada y quieren más. Enzo Gómez será el juez de este encuentro.

En Rawson, Atlético Unión recibirá a Marquesado, con el antecedente de la derrota ante Colón el sábado y la urgencia de volver al triunfo. Martin Riveros será el árbitro.

En Chimbas, Peñarol jugará ante Defensores de Argentinos por tres puntos claves para ambos. Dirigirá este partido Martin Baigorria.

RESTO DEL TORNEO APERTURA

En Santa Lucía, Atlético Alianza que metió una serie positiva, será anfitrión del irregular Trinidad que viene de empatar como local. Marcelo Cruz será el juez de este encuentro.

En La Bebida, Rivadavia que empató en la semana con Trinidad, recibirá a Atlético Minero que retomará la competencia tras la suspensión de su partido ante Desamparados. Eduardo Prior ha sido designado para conducir este juego.

En el Sur de Pocito, Deportivo Carpintería jugará uno de esos partidos de seis puntos ante Villa Ibañez de Ullum en esa pelea por la permanencia que ya está declarada. Yazmin Yacante será la jueza de este encuentro.

FInalmente, el domingo pero a las 20,30 Sportivo Desamparados volverá a jugar y será recibiendo al golpeado Sarmiento de Zonda. Los Viboras tienen postergado el partido ante Minero, mientras que la Flecha zondina no pudo suma punto alguno en el Apertura. Dirigirá este encuentro nocturno Rubén Fernández.