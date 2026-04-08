Vuelve la Feria Rinde Más a Rawson: conocé el calendario completo y dónde se realizará

La Municipalidad de Rawson , en conjunto con la Sociedad de Chacareros Temporarios de San Juan , presentó el nuevo calendario de la Feria Rinde Más, una propuesta que se consolida como un espacio de encuentro entre productores, artesanos y emprendedores locales junto a toda la comunidad.

San Juan en otoño: la feria de emprendedores que se desplegará en Rawson

Condenaron a un familiar de un dirigente y diputado provincial por tenencia ilegítima de arma de fuego

Esta iniciativa permite que productores chacareros y elaboradores locales comercialicen directamente sus productos, generando ingresos genuinos y consolidando el circuito corto de comercialización. Al mismo tiempo, la feria se proyecta como un espacio cultural y recreativo para las familias, con actividades artísticas, gastronómicas y educativas.

La gastronomía también tendrá lugar en la Feria Rinde Más que se desarrollará en Rawson.

En este sentido, la Feria Rinde Más tiene como objetivo general promover la producción local, el emprendedurismo y el encuentro comunitario mediante ferias mensuales temáticas , dando continuidad al espacio de comercialización logrado durante 2025.

Entre sus objetivos específicos se destacan la generación de espacios de venta directa para productores y artesanos, el incentivo al consumo de productos regionales , el fortalecimiento del turismo local y el impulso de la economía social.

feria3 La Feria Rinde Más también le dará espacio a las actividades artísticas de Rawson.

Destinarios de la feria en Rawson

La Feria Rinde Más está destinada a productores chacareros, artesanos, emprendedores gastronómicos, emprendedores locales y al público en general, consolidándose como una vidriera del talento y el trabajo rawsino.

Sebastián Chirino, secretario de Gobierno y Desarrollo Económico, hizo hincapié en que la feria ‘Rinde Más’ es la feria ‘más elegida por su calidad y sus precios, y vuelve a ser una aliada del bolsillo de las familias sanjuaninas. Este espacio pone en valor productos de calidad a buen precio y se transforma en un paseo de compras y de encuentro para toda la familia’.

El funcionario también destacó que más de 50 emprendedores se suman a esta propuesta que combina producción local, precios accesibles y una experiencia pensada para disfrutar, con cocina en vivo y actividades para todos.

Por su parte, Sergio López, presidente de la Sociedad de Chacareros Temporarios de San Juan, expresó que ‘acá se pueden encontrar productos con precios que realmente marcan la diferencia: bolsones de frutas y verduras a valores accesibles, huevos, garrafas y muchas opciones que ayudan a la economía familiar’.

Detalles de la feria

Esta feria busca combinar ahorro y disfrute. Es un paseo donde la familia puede venir, comprar para toda la semana y también pasar un buen momento con espectáculos, sorteos y propuestas gastronómicas.

Lugar: la feria se desarrollará en el playón del Mercado Concentrador de Frutas y Hortalizas (Progreso 668, Rawson).

la feria se desarrollará en el playón del Mercado Concentrador de Frutas y Hortalizas (Progreso 668, Rawson). Distribución: la feria contará con distintos sectores como productores, artesanos, gastronómicos, patio de comidas y cocina en vivo, ofreciendo una experiencia integral para vecinos y visitantes.

la feria contará con distintos sectores como productores, artesanos, gastronómicos, patio de comidas y cocina en vivo, ofreciendo una experiencia integral para vecinos y visitantes. Frecuencia: la feria tendrá una frecuencia mensual, se realizará el primer o segundo fin de semana de cada mes, en el horario de 8 a 13.

Calendario 2026 de la Feria Rinde Más

11 de abril. Especial Otoño.

09 de may. Especial de la Patria.

6 ode junio. Especial Día del Padre.

4 de julio. Especial de Invierno.

1 de agosto. Especial Infancias.

5 de septiembre. Especial Primavera.

3 de octubre. Especial Día de la Madre.

7 de noviembre. Especial Sabores Regionales.

5 de diciembre. Especial Navideña.

Cómo sumarse a la Feria ‘Rinde Más’

Si se es productor o artesano y se busca seguir creciendo, este espacio es ideal, ya que impulsa el trabajo local, fortalece la economía regional y genera nuevas oportunidades. La feria se realiza el primer sábado de cada mes. Para inscribirse y ser parte de esta iniciativa pensada para potenciar la economía local, hay que comunicarse al área de Producción del municipio: 2645124129.