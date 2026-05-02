    • 2 de mayo de 2026 - 13:25

    Entró a una casa e intentó robar un palo: terminó condenado y por reincidente, irá al Penal

    El hombre fue perseguido por la víctima y vecinos tras sustraer un elemento del fondo de una vivienda.

    Detenido y condenado.

    Detenido y condenado.

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    El episodio se registró el pasado 28 de abril, cerca de las 20.50, en una propiedad ubicada sobre calle Mendoza, a la altura del kilómetro 25, en la localidad de Carpintería.

    Según consta en la causa, el sujeto ingresó al fondo del domicilio —que no contaba con cierre perimetral— y sustrajo un palo rollizo de aproximadamente cuatro metros de largo. La maniobra fue advertida por el propietario, alertado por los ladridos de sus perros.

    En ese momento, un sobrino del damnificado llegaba al lugar y alcanzó a ver al sospechoso salir con el objeto en su poder, por lo que dio aviso inmediato. Ambos iniciaron una persecución por calle Mendoza.

    Al verse acorralado, el ladrón descartó el elemento robado y huyó hacia el este, ingresando un predio abierto, utilizado de cancha. Allí fue reducido por los propios vecinos y las personas que lo perseguían.

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