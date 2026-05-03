    • 3 de mayo de 2026 - 11:49

    Lo atraparon en plena madrugada cuando intentaba robar una batería de un auto

    El hecho ocurrió cerca de las 2 de la mañana en Pocito. La rápida intervención policial evitó el robo y permitió recuperar los elementos.

    El detenido cuando intentaba robar una batería.

    El detenido cuando intentaba robar una batería.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un hombre fue detenido en plena madrugada de este domingo tras ser sorprendido cuando intentaba cometer un robo en la zona de La Rinconada, en el departamento Pocito.

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    El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 1:40 horas, cuando personal policial logró la aprehensión de un sujeto mayor de edad que momentos antes había intentado sustraer una batería de automóvil, junto con otros elementos.

    La intervención fue realizada de manera conjunta por efectivos de la Unidad Operativa La Rinconada y personal de la casilla Cruce de los Andes, quienes actuaron con rapidez para neutralizar la situación y evitar la consumación del delito.

    Como resultado del operativo, los uniformados secuestraron una batería y otros objetos que habían sido sustraídos, quedando todo a disposición de la Justicia.

    El detenido fue vinculado a una causa caratulada como hurto en grado de tentativa, y permanece a disposición de las autoridades judiciales.

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