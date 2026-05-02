Entró a una casa e intentó robar un palo: terminó condenado y por reincidente, irá al Penal

El hombre fue perseguido por la víctima y vecinos tras sustraer un elemento del fondo de una casa, según indicaron fuentes judiciales.

Un insólito hecho de inseguridad ocurrido en Pocito terminó con una rápida condena a través de un juicio abreviado. El imputado, identificado como Leandro Méndez, de 29 años, fue sentenciado a dos meses de prisión de cumplimiento efectivo y declarado reincidente, luego de ser sorprendido robando un palo de gran tamaño desde el fondo de una vivienda.

Intento de robo en una casa en Pocito El episodio se registró el pasado 28 de abril, cerca de las 20.50, en una propiedad ubicada sobre calle Mendoza, a la altura del kilómetro 25, en la localidad de Carpintería.

Según consta en la causa, el sujeto ingresó al fondo del domicilio —que no contaba con cierre perimetral— y sustrajo un palo rollizo de aproximadamente cuatro metros de largo. La maniobra fue advertida por el propietario, alertado por los ladridos de sus perros.

En ese momento, un sobrino del damnificado llegaba al lugar y alcanzó a ver al sospechoso salir con el objeto en su poder, por lo que dio aviso inmediato. Ambos iniciaron una persecución por calle Mendoza.