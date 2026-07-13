La inflación golpea los bolsillos: seis de cada diez argentinos aseguran que no llegan a fin de mes

El sueldo se termina mucho antes de que cierre el mes para una mayoría de los argentinos. El 61% de los consultados aseguró que sus ingresos alcanzan, como máximo, hasta el día 20 , mientras que el 50,2% se considera de clase baja y el 86,1% siente que pierde frente a la inflación .

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Los datos surgen del Monitor de Opinión Pública de junio , elaborado por Zentrix Consultora sobre 1.297 personas mayores de 16 años , residentes en las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

El relevamiento dibuja un escenario marcado por la pérdida de poder adquisitivo y las dificultades para sostener los gastos durante todo el mes. Entre sus principales resultados aparecen:

En el otro extremo de la percepción social, apenas el 10,5% se ubica dentro de la clase alta , mientras que alrededor de cuatro de cada diez consultados se consideran de clase media . Los resultados corresponden a la manera en que cada participante define su propia situación y no a una clasificación oficial basada en ingresos o condiciones patrimoniales.

La duración del sueldo también cambia considerablemente según esa autopercepción. Entre quienes se consideran de clase alta, el 11,8% se queda sin ingresos antes del día 20 . El porcentaje asciende al 43% en la clase media y llega al 86,1% entre quienes se ubican en la clase baja .

La pérdida frente a la inflación atraviesa a oficialistas y opositores

La percepción de que los ingresos quedaron rezagados frente a los precios no se limita a un sector político. Entre quienes votaron al oficialismo en 2025, el 70,2% respondió que su salario no le gana a la inflación. Entre los votantes opositores, la proporción sube al 96,6%.

El 86,1% registrado a nivel general quedó apenas por debajo del máximo de la serie, que había alcanzado el 86,6% en abril. Desde marzo, el indicador se mantiene por encima del 83%, sin una mejora considerable en la percepción de los encuestados.

Crece la desconfianza en la inflación oficial

Otro de los resultados destacados es la distancia entre las estadísticas oficiales y la experiencia cotidiana de los consultados. El 68,8% sostuvo que el índice difundido por el INDEC no refleja adecuadamente la variación de precios que observa al realizar sus compras o pagar servicios.

La desconfianza alcanza aproximadamente al 84% entre quienes se identifican como clase baja. En ese grupo, la pérdida de ingresos y la imposibilidad de llegar a fin de mes aparecen con mayor intensidad.

Las expectativas para los próximos meses tampoco resultaron favorables: el 55,1% cree que “lo peor está por venir”, mientras que el 24% considera que la etapa más difícil ya quedó atrás. Otro 15,5% respondió que el país atraviesa actualmente su peor momento.

Los ingresos, entre las principales preocupaciones

Cuando la encuesta presentó una serie de opciones sobre los problemas del país, la corrupción ocupó el primer lugar con el 51,3%. Inmediatamente después aparecieron los ingresos y salarios, con el 48,2%, y la incertidumbre económica, con el 37,1%.

Pese al escenario reflejado por el estudio, la desaprobación de la gestión de Javier Milei bajó del 61,2% al 56,6% entre mayo y junio. La aprobación, por su parte, tuvo una variación menor y pasó del 32,2% al 33,2%.

Cómo se realizó la encuesta

El relevamiento fue efectuado entre el 15 y el 22 de junio mediante un cuestionario autoadministrado por internet. La muestra fue ajustada por sexo, edad y región, y el informe señala un margen de error teórico de 2,7 puntos porcentuales, con un nivel de confianza del 95%.

La consultora aclara que se trata de una muestra no probabilística integrada por personas con acceso a internet. Por eso, aunque los resultados poseen alcance nacional, no deben trasladarse automáticamente a provincias o localidades particulares.