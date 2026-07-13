La demanda de los servicios públicos creció 2% interanual en abril, según el INDEC

La demanda de los servicios públicos subió 2% interanual en abril de 2026 y 0,1% respecto del mes anterior, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) este lunes 13 de julio.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, en el mes de abril de este año el índice serie original del Indicador Sintético de Servicios Públicos (ISSP) registró un incremento que alcanzó la suba del 2,0% respecto al mismo mes del año anterior. A su vez, en términos desestacionalizados presentó una variación, también positiva, del 0,1% en relación con marzo del presente año 2026.

Al mismo tiempo, el índice serie tendencia-ciclo del ISSP tuvo una variación positiva de 0,3% respecto al mes anterior.

Creció la demanda de luz, gas y agua “Si se analizan los índices de las series originales, en abril de 2026 respecto a igual mes del año anterior, la demanda de electricidad, gas y agua registró una suba de 4,8% y la recolección de residuos tuvo una variación positiva de 7,2%”, indica el informe del INDEC, en el cual también marca que, “por su parte, el transporte de pasajeros tuvo una baja de 0,8% y el transporte de carga registró una suba de 11,2%; mientras que los vehículos pasantes pagos por peajes mostraron una variación positiva de 1,1%”. Y agrega que “el servicio de correo postal se redujo 16,9% y el sector de telefonía registró una variación positiva de 1,7%”.

¿Cuáles son los resultados en términos desestacionalizados? Tal como muestra el INDEC en su informe escrito, “en términos desestacionalizados, en abril de 2026 respecto de marzo de 2026, se observa que la demanda de electricidad, gas y agua registró una suba de 1,5% y la recolección de residuos tuvo una variación positiva de 2,7%. Por su parte, el transporte de pasajeros tuvo una reducción de 2,5% y el transporte de carga mostró una baja de 1,2%; mientras que los vehículos pasantes pagos por peajes mostraron un aumento de 0,2%. Asimismo, el servicio de correo postal registró una variación negativa de 1,3% y el sector de telefonía tuvo una baja de 0,1%”.