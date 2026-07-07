    • 7 de julio de 2026 - 07:35

    Paritaria docente: el Gobierno propuso un aumento del 6% para el segundo semestre

    La nueva propuesta fue presentada este lunes en la mesa de negociación con los gremios.

    El Gobierno mejoró la propuesta salarial a los docentes: volverán a reunirse el lunes con la respuesta de los gremios

    El Gobierno mejoró la propuesta salarial a los docentes: volverán a reunirse el lunes con la respuesta de los gremios

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    En el marco de las negociaciones paritarias, el Gobierno de San Juan presentó este lunes una propuesta salarial superadora dirigida a los gremios docentes, modificando los términos del ofrecimiento inicial realizado el pasado 30 de junio. La principal novedad radica en el incremento del valor índice proyectado para la segunda mitad del año, el cual se elevó del 4% al 6% tras el rechazo de la oferta anterior y el reclamo de los sindicatos por una recomposición salarial acorde a la inflación actual. La discusión clave tuvo lugar en la sede del Ministerio de Educación con la participación de funcionarios del Poder Ejecutivo y representantes de las tres entidades gremiales del sector, quienes pactaron un nuevo cuarto intermedio para volver a encontrarse en una mesa de diálogo el próximo lunes 13 de julio.

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    La oferta mejorada que las autoridades pusieron sobre la mesa contempla una suba del valor índice dividida en dos tramos: un 3% en agosto y otro 3% en octubre, superando el esquema previo del 2% bimestral. A esto se le suma una serie de medidas complementarias orientadas a fortalecer el haber de los trabajadores de la educación, como la incorporación de un incremento de cuatro puntos en todos los cargos del nomenclador docente a partir de julio y una actualización en el concepto "Nueva Conectividad San Juan", que percibirá un aumento del 5% en julio y otro porcentaje idéntico en septiembre. Por otra parte, la provincia propuso subir cinco puntos el código E60 desde septiembre, alcanzando así un total de 55 puntos por valor índice.

    Asimismo, la administración local ratificó los beneficios previstos para los docentes que ejercen su labor en zonas alejadas de la provincia, manteniendo las modificaciones sobre el plus por radio que ya se habían planteado en la mesa anterior. A partir de octubre, se aplicará un esquema de readeocuación donde el Radio 4 se elevará del 95% al 100%, el Radio 5 trepará del 115% al 120%, el Radio 6 subirá del 135% al 140% y, finalmente, el Radio 7 aumentará del 155% al 160%. A partir de este ofrecimiento integral, las conducciones sindicales abrieron un período de consulta para debatir las cifras en asambleas junto a sus respectivas bases, definiendo así la postura que llevarán a la próxima instancia paritaria.

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