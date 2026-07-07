Paritaria docente: el Gobierno propuso un aumento del 6% para el segundo semestre

En el marco de las negociaciones paritarias, el Gobierno de San Juan presentó este lunes una propuesta salarial superadora dirigida a los gremios docentes, modificando los términos del ofrecimiento inicial realizado el pasado 30 de junio. La principal novedad radica en el incremento del valor índice proyectado para la segunda mitad del año, el cual se elevó del 4% al 6% tras el rechazo de la oferta anterior y el reclamo de los sindicatos por una recomposición salarial acorde a la inflación actual. La discusión clave tuvo lugar en la sede del Ministerio de Educación con la participación de funcionarios del Poder Ejecutivo y representantes de las tres entidades gremiales del sector, quienes pactaron un nuevo cuarto intermedio para volver a encontrarse en una mesa de diálogo el próximo lunes 13 de julio.

La oferta mejorada que las autoridades pusieron sobre la mesa contempla una suba del valor índice dividida en dos tramos: un 3% en agosto y otro 3% en octubre, superando el esquema previo del 2% bimestral. A esto se le suma una serie de medidas complementarias orientadas a fortalecer el haber de los trabajadores de la educación, como la incorporación de un incremento de cuatro puntos en todos los cargos del nomenclador docente a partir de julio y una actualización en el concepto "Nueva Conectividad San Juan", que percibirá un aumento del 5% en julio y otro porcentaje idéntico en septiembre. Por otra parte, la provincia propuso subir cinco puntos el código E60 desde septiembre, alcanzando así un total de 55 puntos por valor índice.