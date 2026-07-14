    • 14 de julio de 2026 - 19:42

    Aumento de ANSES: cuánto cobrarán jubilados, pensionados, AUH y asignaciones tras la inflación de junio

    Con una inflación del 1,9% en junio, las prestaciones de la ANSES volverán a actualizarse en agosto. La jubilación mínima superará los $419.000 y la AUH también tendrá un incremento.

    Cuánto aumentarán las jubilaciones, la AUH y otras asignaciones en agosto, tras el dato de inflación del Indec

    Cuánto aumentarán las jubilaciones, la AUH y otras asignaciones en agosto, tras el dato de inflación del Indec

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Los jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales recibirán un nuevo aumento en agosto de 2026. La actualización será del 1,9%, en línea con la inflación de junio informada por el INDEC, tal como lo establece la fórmula de movilidad vigente que aplica la ANSES.

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    El incremento alcanza a las jubilaciones, pensiones, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y otras prestaciones sociales. De esta manera, el haber mínimo superará los $419.000, mientras que quienes perciben el bono extraordinario continuarán recibiendo un refuerzo de hasta $70.000, según anticipó el Gobierno.

    Cuánto cobrarán los jubilados de ANSES en agosto

    Con el aumento del 1,9%, los haberes previsionales quedarán de la siguiente manera, sin incluir el bono extraordinario:

    • Jubilación mínima: $419.817,13.
    • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $335.853,70.
    • Pensiones No Contributivas (PNC): $293.872.
    • Prestación Básica Universal (PBU): $192.047,17.

    En el caso de los jubilados que perciben el haber mínimo, al sumar el bono de $70.000, el ingreso total ascenderá a $489.817,13.

    El refuerzo permanece congelado desde hace dos años y suele oficializarse mediante decreto pocos días antes del inicio del calendario de pagos de cada mes.

    AUH y asignaciones familiares: los nuevos montos

    La actualización también impactará sobre las prestaciones destinadas a familias con hijos.

    Desde agosto, los montos serán los siguientes:

    • Asignación Universal por Hijo (AUH): $150.861,93.
    • Asignación Universal por Embarazo (AUE): $150.861,93.
    • Asignación por Hijo del sistema SUAF (primer tramo de ingresos): $75.439,63.

    Cómo se calcula el aumento de ANSES

    Desde marzo de 2024, las prestaciones que paga la ANSES se actualizan todos los meses mediante la fórmula establecida por el DNU 274/24, que toma como referencia la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC.

    Como la inflación de junio fue del 1,9%, ese mismo porcentaje se aplicará sobre los haberes y asignaciones que se abonarán durante agosto.

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