Aumento de ANSES: cuánto cobrarán jubilados, pensionados, AUH y asignaciones tras la inflación de junio

Los jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales recibirán un nuevo aumento en agosto de 2026. La actualización será del 1,9%, en línea con la inflación de junio informada por el INDEC, tal como lo establece la fórmula de movilidad vigente que aplica la ANSES.
El incremento alcanza a las jubilaciones, pensiones, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y otras prestaciones sociales. De esta manera, el haber mínimo superará los $419.000, mientras que quienes perciben el bono extraordinario continuarán recibiendo un refuerzo de hasta $70.000, según anticipó el Gobierno.
Cuánto cobrarán los jubilados de ANSES en agosto
Con el aumento del 1,9%, los haberes previsionales quedarán de la siguiente manera, sin incluir el bono extraordinario:
- Jubilación mínima: $419.817,13.
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $335.853,70.
- Pensiones No Contributivas (PNC): $293.872.
- Prestación Básica Universal (PBU): $192.047,17.
En el caso de los jubilados que perciben el haber mínimo, al sumar el bono de $70.000, el ingreso total ascenderá a $489.817,13.
El refuerzo permanece congelado desde hace dos años y suele oficializarse mediante decreto pocos días antes del inicio del calendario de pagos de cada mes.
AUH y asignaciones familiares: los nuevos montos
La actualización también impactará sobre las prestaciones destinadas a familias con hijos.
Desde agosto, los montos serán los siguientes:
- Asignación Universal por Hijo (AUH): $150.861,93.
- Asignación Universal por Embarazo (AUE): $150.861,93.
- Asignación por Hijo del sistema SUAF (primer tramo de ingresos): $75.439,63.
Cómo se calcula el aumento de ANSES
Desde marzo de 2024, las prestaciones que paga la ANSES se actualizan todos los meses mediante la fórmula establecida por el DNU 274/24, que toma como referencia la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC.
Como la inflación de junio fue del 1,9%, ese mismo porcentaje se aplicará sobre los haberes y asignaciones que se abonarán durante agosto.