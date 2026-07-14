Aumento de ANSES: cuánto cobrarán jubilados, pensionados, AUH y asignaciones tras la inflación de junio

Los jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales recibirán un nuevo aumento en agosto de 2026. La actualización será del 1,9% , en línea con la inflación de junio informada por el INDEC, tal como lo establece la fórmula de movilidad vigente que aplica la ANSES.

Fechas de cobro de ANSES julio 2026: calendario de pagos para jubilados, pensionados y AUH

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El incremento alcanza a las jubilaciones, pensiones, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y otras prestaciones sociales. De esta manera, el haber mínimo superará los $419.000 , mientras que quienes perciben el bono extraordinario continuarán recibiendo un refuerzo de hasta $70.000 , según anticipó el Gobierno.

Con el aumento del 1,9%, los haberes previsionales quedarán de la siguiente manera, sin incluir el bono extraordinario:

En el caso de los jubilados que perciben el haber mínimo, al sumar el bono de $70.000 , el ingreso total ascenderá a $489.817,13 .

El refuerzo permanece congelado desde hace dos años y suele oficializarse mediante decreto pocos días antes del inicio del calendario de pagos de cada mes.

AUH y asignaciones familiares: los nuevos montos

La actualización también impactará sobre las prestaciones destinadas a familias con hijos.

Desde agosto, los montos serán los siguientes:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $150.861,93 .

. Asignación Universal por Embarazo (AUE): $150.861,93 .

. Asignación por Hijo del sistema SUAF (primer tramo de ingresos): $75.439,63.

Cómo se calcula el aumento de ANSES

Desde marzo de 2024, las prestaciones que paga la ANSES se actualizan todos los meses mediante la fórmula establecida por el DNU 274/24, que toma como referencia la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC.

Como la inflación de junio fue del 1,9%, ese mismo porcentaje se aplicará sobre los haberes y asignaciones que se abonarán durante agosto.