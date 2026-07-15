La monda avanza en 13 zonas y hubo buenos resultados con la impermeabilización

La monda 2026 de canales inició en junio, con las licitaciones de los 17 circuitos en los que se dividió el total de los kilómetros de red de riego. El trabajo, que es central para la distribución de agua para el agro, tuvo algunos cambios este año, entre los que se incorporó un sistema de impermeabilización que se encuentra a prueba.

La mejora de los canales incorpora una manta de rápida instalación, que permite disminuir la pérdida de agua a través de la filtración. En diálogo con DIARIO DE CUYO, el director de Hidráulica, José María Ginestar, confirmó que obtuvieron buenos resultados y decidieron ampliar la prueba a más metros de canales.

El trabajo de limpieza y mantenimiento de la red de riego se hace durante los meses en los que el sistema no está siendo utilizado para regar. Por eso es siempre durante los meses de invierno que avanzan en simultáneo en toda la red provincial.

Tras las licitaciones a principios de junio, ya hay 13 circuitos en los que están trabajando a pleno, mientras que los restantes cuatro podrían iniciar en los próximos días. Ginestar detalló que “hubo algunos procesos que se demoraron por la falta de oferta o porque las empresas no presentaron al jefe técnico obligatorio”. Aun así, confían en que podrán ponerse al día en las tareas antes de que se reinicie el riego entre agosto y septiembre.

“Empezamos a la misma altura del año que en 2025, pero por supuesto que el objetivo de la gestión es que el trabajo inicie antes, para lo que buscamos agilizar los tiempos administrativos y tener un sistema más afianzado”, explicó el funcionario. Este año hubo cambios en la metodología para presupuestar las obras y se hizo por licitación y no contratación directa, que era lo que sucedía habitualmente en temporadas anteriores.

Las mantas impermeabilizadoras dieron buenos resultados

Ginestar dijo que en simultáneo con la monda habitual, que incluye la limpieza de los canales, por lo que se debe retirar el material que arrastra el agua, así como reparar los tramos de hormigón que se dañan, sacar en muchos casos basura y mejorar o reparar compuertas, incluyeron la prueba de un nuevo sistema de impermeabilización.

Se trata de mantas de material que copian la forma del canal y se sellan con hormigón en los bordes, para lograr que un tramo que antes tenía pérdidas por infiltración sea más eficiente. Avanzaron primero en una zona del Quinto Cuartel, que fue elegida porque es un área mayormente de ripio, donde se perdía una gran cantidad de agua. “Elegimos zonas donde sabemos que ese agua no va a recargar un acuífero que después se pueda aprovechar”, explicó.

Los primeros 200 metros que instalaron tuvieron buenos resultados, tanto en cómo se comportó el material, que es más rápido de instalar que el hormigón habitual, como en la cantidad de agua. “Lo que se hace es medir cuánto ingresa y cuánto sale y en este caso la pérdida es casi cero”, explicó.

Con estos mantos pueden cubrir 100 metros por hora y también es más barato que colocar hormigón de forma tradicional. Con estos buenos resultados decidieron ampliar la solución a otros 4 kilómetros adicionales en sectores que cumplen con las mismas condiciones.

En cuanto a llevarlo a otras zonas de la provincia, Ginestar explicó que todavía tienen que seguir poniéndolo a prueba. No saben cómo se comportará el material si se coloca en un lugar con mayor pendiente donde “el material de arrastre puede terminar dañándolo”. Por eso decidieron seguir haciendo pruebas y usarlo en mayores extensiones ahí donde saben que dará buenos resultados.

El Niño no mejoró las nevadas en cordillera

Si bien se está desarrollando el fenómeno de El Niño en el Océano Pacífico, en la cordillera de San Juan todavía no se han visto los efectos en mayores nevadas. Esto coincide con lo que anticiparon especialistas: el aumento de precipitaciones de este fenómeno suele demorar más en llegar a la provincia, si es que se desarrolla por completo.

Por el momento la cantidad de nieve se corresponde con lo que ya anticipaban los modelos: será un nuevo año seco para la provincia. Si bien la temporada de precipitaciones en alta cordillera todavía continua, no hay señales que hagan pensar que será un año sustancialmente mejor a los anteriores, que fueron de moderados a muy secos.

Ginestar dijo que desde Hidráulica están trabajando para tener una metodología más certera para el cálculo del pronóstico hídrico, que se da a conocer en octubre. “Lo que buscamos es unificar el criterio entre nuestro pronóstico, el de las universidades y especialistas, para contemplar todas las variables que antes no se ponderaban”, explicó.

“Lo que necesitamos es tener datos que nos permitan darle previsibilidad a los regantes, tener un escenario de máxima y de mínima que se actualice constantemente”, dijo el funcionario. De esta manera, quieren que la gestión hídrica sea cada vez más eficiente, para que los productores agrícolas, principales usuarios del agua, puedan planificar su actividad.