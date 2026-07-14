La causa por la mansión vinculada al tesorero de la AFA suma otro giro: Casación revisará quién debe investigar

La investigación por la millonaria mansión de Pilar vinculada al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino , volvió a dar un giro judicial. La Cámara Federal de Casación Penal resolvió intervenir en el conflicto de competencia que rodea al expediente desde hace meses y deberá definir qué juez continuará al frente de la causa.

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La decisión fue adoptada por los jueces Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky, quienes hicieron lugar a la queja presentada por la defensa de Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, señalados por la investigación como presuntos testaferros de Toviggino y quienes figuran como propietarios del inmueble.

El recurso fue impulsado por el abogado Mariano Morán, quien sostiene que el traslado del expediente vulnera el principio constitucional del juez natural al modificar el tribunal competente sin que exista una resolución firme.

Tras el rechazo de un recurso de casación por parte de la Cámara en lo Penal Económico, la defensa presentó una queja directamente ante la Cámara Federal de Casación Penal, que ahora deberá tratar el planteo en una audiencia pública.

Mientras tanto, el expediente fue remitido por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, al Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 10, a cargo de Verónica Straccia, luego de que la Cámara en lo Penal Económico determinara que esa magistrada debía continuar con la investigación.

Una propiedad valuada en 20 millones de dólares

La causa investiga la adquisición de un predio de aproximadamente cinco hectáreas ubicado en Villa Rosa, partido de Pilar, cuya titularidad figura a nombre de la empresa Real Central S.R.L., propiedad de Pantano y Conte.

Durante los allanamientos realizados en el lugar, los investigadores encontraron un importante patrimonio compuesto por 54 vehículos de alta gama, pistas ecuestres, caballerizas y un helipuerto.

De acuerdo con una tasación incorporada al expediente, la propiedad tendría un valor cercano a los 20 millones de dólares.

La principal hipótesis de la investigación sostiene que Pantano y Conte no cuentan con la capacidad económica suficiente para justificar semejante patrimonio y que habrían actuado como testaferros de Pablo Toviggino.

Un expediente marcado por la disputa de competencia

Desde su inicio, la causa atravesó un extenso conflicto sobre qué tribunal debía investigarla.

El expediente comenzó en el juzgado federal de Daniel Rafecas, donde se ordenaron las primeras medidas de prueba y los allanamientos. Posteriormente pasó al Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 10, entonces a cargo de Marcelo Aguinsky.

Más tarde, a partir de un planteo presentado por la defensa durante la feria judicial de enero, el expediente fue enviado al Juzgado Federal de Campana. Sin embargo, esa decisión fue anulada en mayo por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal.

Finalmente, en junio, la Cámara en lo Penal Económico resolvió que la investigación debía continuar en el juzgado actualmente encabezado por Verónica Straccia.

Ahora, con la intervención de la Cámara Federal de Casación Penal, el conflicto de competencia volverá a ser analizado y el expediente suma un nuevo capítulo antes de avanzar sobre el fondo de la investigación.