Causa Yategate: rechazan el pedido de Martín Insaurralde para apartar al fiscal que lo investiga

La defensa de Martín Insaurralde sufrió un nuevo revés judicial en el marco de la causa Yategate. El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, rechazó de manera categórica el pedido presentado por los abogados del ex funcionario para apartar de la investigación al fiscal federal Sergio Mola, quien lleva adelante la pesquisa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

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Con este fallo, la Justicia frena lo que significó el tercer intento por parte del ex intendente para desplazar a la fiscalía del caso que sacudió la escena política nacional.

Para fundamentar su decisión, el magistrado Armella señaló que los argumentos esgrimidos por la defensa del ex jefe de Gabinete de Axel Kicillof no cuentan con el sustento necesario para tomar una medida de tal gravedad institucional.

"El planteo de la defensa, sobre la base de los motivos y circunstancias alegados, junto con los elementos aportados como prueba, no alcanzan para satisfacer el estándar exigido", sentenció el juez en el escrito judicial.

La defensa de Insaurralde había recusado al fiscal Mola acusándolo de una "pérdida de objetividad" y un supuesto "ensañamiento". Entre los puntos cuestionados por los letrados se encontraba el pedido de detención formulado por la fiscalía contra Insaurralde y su exesposa, la conductora Jesica Cirio, una medida que en su momento fue desestimada por el propio juzgado. Asimismo, acusaban al fiscal por supuestas filtraciones de información a la prensa.

Sin embargo, el juez Armella respaldó el accionar del fiscal al considerar que las medidas solicitadas fueron ejercidas dentro de los márgenes de la legislación vigente: "Las discrepancias jurídicas y metodológicas en cuanto a la tramitación de la causa no hacen mella en el alto concepto de probidad y honestidad que este Magistrado mantiene respecto a la persona del Dr. Mola", concluyó.

Un escándalo que sumó nuevos videos con fajos de dólares

La investigación penal del Yategate se originó en septiembre de 2023, tras la viralización de imágenes de un viaje de lujo que Insaurralde realizó a Marbella (España) junto a la modelo Sofía Clerici a bordo del yate "Bandido". El escándalo forzó su renuncia en plena campaña electoral.

La causa sumó un nuevo capítulo de alto impacto tras la difusión de un video donde se observa a Jesica Cirio filmando millones de dólares en efectivo (repartidos en valijas, bolsos y cajones) dentro de un vestidor.

Actualmente, la Justicia trabaja para constatar con precisión el origen de esos fondos y si las imágenes corresponden a la vivienda que la pareja compartía en un barrio privado bonaerense, mientras avanza el pedido de declaración indagatoria para los principales involucrados.