    • 26 de julio de 2026 - 08:40

    Falleció el motociclista atropellado y abandonado bajo la lluvia en Avenida Circunvalación

    Ricardo Rodríguez tenía 57 años y permanecía alojado en el Hospital Guillermo Rawson con graves lesiones provocadas por el impacto de un automovilista que huyó del lugar y se entregó a los dos días.

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    Ricardo Rodríguez tenía 57 años. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
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    Luego de varios días de permanecer internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Guillermo Rawson, Ricardo Rodríguez falleció este sábado. Se trata del motociclista que fue atropellado en Avenida de Circunvalación entre Ignacio de la Roza y Nuche durante las primeras horas de la madrugada del pasado lunes.

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    La noticia fue confirmada por su hija tras una intensa lucha por la recuperación de su padre, por quien la familia había iniciado cadenas de oración y campañas de asistencia en la comunidad para costear los gastos médicos.

    El hombre de 57 años ingresó al nosocomio con un cuadro de extrema gravedad derivado del violento choque. Presentaba traumatismo encéfalo craneano, fractura de nueve costillas, fractura de muñeca, fisura de cadera y una contusión pulmonar, motivo por el cual los profesionales médicos debieron monitorear de forma permanente su presión intracraneal debido al compromiso neurológico.

    A las secuelas directas del impacto se sumó la demora en la asistencia que sufrió el motociclista en la vía pública. Según explicaron sus allegados, el tiempo que permaneció tendido sobre el asfalto bajo las inclemencias del tiempo provocó que aspirara agua de lluvia, una complicación severa que derivó en un agravamiento de su función respiratoria.

    El siniestro vial generó conmoción en San Juan tanto por la brutalidad del choque como por la actitud del automovilista involucrado, quien se dio a la fuga sin prestarle auxilio a la víctima. Transcurridas unas 36 horas del episodio, un hombre de 48 años identificado con las iniciales B.M. se presentó en la Comisaría 28ª junto a su abogado defensora para ponerse a disposición de la investigación.

    A partir del deceso del motociclista, el expediente judicial sufrirá un cambio de calificación legal. La Justicia continuará con las medidas de prueba de la causa para esclarecer las mecánicas del hecho y definir la responsabilidad penal del conductor imputado.

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