Daño ambiental y rescate millonario: el tremendo costo de sacar la Hilux varada en El Leoncito

El rescate de la camioneta Toyota Hilux que quedó completamente encajada en la Pampa El Leoncito, en el departamento Calingasta, no solo dejará una fuerte sanción ambiental para el conductor, sino también un impacto económico devastador.

Sacar un vehículo de gran porte de una zona donde el terreno arcilloso y húmedo actúa como una trampa requiere de un operativo de alta complejidad logística. Según estimaciones de especialistas en rescates todo terreno en zonas cordilleranas, sacar la camioneta del lugar puede llegar a costar entre 8 y 5 millones de pesos.

El valor exorbitante de la maniobra no responde a un simple arrastre con otra camioneta común, sino a los factores técnicos y operativos que exige un rescate de esta magnitud en un área protegida:

Uso de maquinaria pesada: Debido a cómo se encuentra "clavado" el vehículo, se necesitan camiones de gran porte o tractores especiales capaces de llegar a la zona sin quedar atrapados también.

Logística y traslado a distancia: Movilizar equipos de rescate especializados hasta un departamento alejado como Calingasta implica altos costos en combustibles, viáticos y desgaste de maquinaria.

Permisos y protocolos ambientales: Al tratarse de la Pampa El Leoncito una reserva de valor científico y paisajístico incalculable, cualquier ingreso de vehículos de tiro debe realizarse bajo estrictas medidas para no profundizar el daño al suelo, lo que encarece el despliegue técnico.

Riesgo operativo: Trabajar en superficies inestables demanda personal calificado con elementos de tiro de alta resistencia (lingas especiales, malacates industriales y sistemas de anclaje seguros).

Mientras se define cómo se llevará el procedimiento para liberar la zona, el caso se convirtió en una advertencia sobre las severas consecuencias económicas y legales de infringir las normas de circulación en las reservas naturales de San Juan.