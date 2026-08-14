    • 14 de agosto de 2026 - 21:19

    Una mujer denunció que un auto la siguió en pleno centro de Jáchal: "Insistía que me fuera a dormir con él"

    Un nuevo episodio de hostigamiento en la vía pública generó fuerte indignación en el departamento norteño y generó debate en las redes sociales.

    Imágen del vehiculo que capto la mujer.&nbsp;

    Imágen del vehiculo que capto la mujer. 

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El espacio público vuelve a estar en el centro del debate en Jáchal tras una grave denuncia por acoso callejero. Una vecina del departamento utilizó sus redes sociales para visibilizar la situación de hostigamiento y vulnerabilidad que sufrió mientras se trasladaba caminando hacia su lugar de trabajo por calles céntricas de la jurisdicción.

    Leé además

    boletas de luz por las nubes: concejales de jachal presentaron una nota a directivos de naturgy

    Boletas de luz por las nubes: concejales de Jáchal presentaron una nota a directivos de Naturgy
    la fiesta del molino viejo tiene nueva fecha tras la suspension por la tragedia aerea de valle fertil

    La Fiesta del Molino Viejo tiene nueva fecha tras la suspensión por la tragedia aérea de Valle Fértil

    El relato expuso una realidad que afecta a numerosas mujeres a diario y rápidamente generó una ola de reacciones, comentarios de apoyo y muestras de repudio por parte de la comunidad local, que exige mayores medidas de prevención y seguridad en las zonas urbanas.

    El relato de la víctima: una rutina interrumpida por el miedo

    De acuerdo con lo expresado en su publicación, el episodio ocurrió en horas de la mañana, en pleno trayecto laboral. La mujer detalló que fue interceptada y abordada verbalmente por desconocidos, una situación que le generó un profundo sentimiento de intimidación y desamparo en un sector que debería transitarse con tranquilidad.

    "Iba a trabajar y me sentí completamente vulnerada", expresó la damnificada, remarcando la necesidad de visibilizar estas conductas que muchas veces se naturalizan o se minimizan socialmente, pese al impacto psicológico que provocan en quienes las padecen.

    Reclamos por mayor presencia y concientización

    El caso desató una fuerte corriente de empatía en las plataformas digitales, donde otras vecinas aprovecharon para relatar experiencias similares sufridas en distintos puntos del departamento.

    Ante este panorama, crecen los pedidos dirigidos a las autoridades locales y policiales para reforzar los patrullajes preventivos en el centro de Jáchal, especialmente en los horarios de ingreso y salida laboral, con el fin de garantizar un entorno seguro y libre de violencia para todas las mujeres.

    Fuente: Panorama Jáchal

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    asociacion civil la gran china y la historia de un grupo que nacio para preservar la identidad de la comunidad con acciones solidarias

    Asociación Civil La Gran China y la historia de un grupo que nació para preservar la identidad de la comunidad con acciones solidarias

    Fotos: gentileza Panorama Jáchal.

    Soledad Pastorutti eligió Jáchal en sus 30 años con la música: visitó Huaco y homenajeó a Buenaventura Luna

    EPRE.-

    Alarma en Jáchal: vecinos denuncian subas de hasta cuatro veces en las boletas de luz

    san juan cerca duplica su presencia para brindar atencion en jachal, huaco y mogna

    San Juan Cerca duplica su presencia para brindar atención en Jáchal, Huaco y Mogna