Una mujer denunció que un auto la siguió en pleno centro de Jáchal: "Insistía que me fuera a dormir con él"

El espacio público vuelve a estar en el centro del debate en Jáchal tras una grave denuncia por acoso callejero. Una vecina del departamento utilizó sus redes sociales para visibilizar la situación de hostigamiento y vulnerabilidad que sufrió mientras se trasladaba caminando hacia su lugar de trabajo por calles céntricas de la jurisdicción.
El relato expuso una realidad que afecta a numerosas mujeres a diario y rápidamente generó una ola de reacciones, comentarios de apoyo y muestras de repudio por parte de la comunidad local, que exige mayores medidas de prevención y seguridad en las zonas urbanas.
El relato de la víctima: una rutina interrumpida por el miedo
De acuerdo con lo expresado en su publicación, el episodio ocurrió en horas de la mañana, en pleno trayecto laboral. La mujer detalló que fue interceptada y abordada verbalmente por desconocidos, una situación que le generó un profundo sentimiento de intimidación y desamparo en un sector que debería transitarse con tranquilidad.
"Iba a trabajar y me sentí completamente vulnerada", expresó la damnificada, remarcando la necesidad de visibilizar estas conductas que muchas veces se naturalizan o se minimizan socialmente, pese al impacto psicológico que provocan en quienes las padecen.
Reclamos por mayor presencia y concientización
El caso desató una fuerte corriente de empatía en las plataformas digitales, donde otras vecinas aprovecharon para relatar experiencias similares sufridas en distintos puntos del departamento.
Ante este panorama, crecen los pedidos dirigidos a las autoridades locales y policiales para reforzar los patrullajes preventivos en el centro de Jáchal, especialmente en los horarios de ingreso y salida laboral, con el fin de garantizar un entorno seguro y libre de violencia para todas las mujeres.
Fuente: Panorama Jáchal