    • 15 de agosto de 2026 - 08:36

    Oportunidad laboral en San Juan: Profesionales Internación Domiciliaria busca incorporar vendedores y promotores

    La reconocida empresa de salud lanza un nuevo plan y abre la convocatoria para estudiantes universitarios con perfil comercial. Se ofrecen excelentes comisiones. Enterate cuáles son los requisitos y cómo postularte esta semana.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En un contexto donde la búsqueda de oportunidades laborales flexibles y rentables es una prioridad para muchos jóvenes sanjuaninos, el sector de la salud trae excelentes noticias. La firma Profesionales Internación Domiciliaria, de destacada trayectoria en nuestra provincia, anunció el lanzamiento de un nuevo e innovador Plan de Salud y, con ello, la apertura de una importante convocatoria laboral.

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    La empresa se encuentra en la búsqueda activa de promotores y vendedores para llevar adelante la comercialización de este nuevo servicio. Se trata de una propuesta ideal para quienes buscan desarrollarse en el área comercial, ya que la firma destaca que el puesto cuenta con un esquema de excelentes comisiones, permitiendo a los seleccionados potenciar sus ingresos en base a su desempeño.

    ¿Cuál es el perfil buscado?

    Desde el departamento de Recursos Humanos de Profesionales Internación Domiciliaria detallaron que la búsqueda está orientada específicamente a jóvenes dinámicos que cumplan con los siguientes requisitos:

    Formación: Ser estudiante universitario avanzado.

    Habilidades: Contar con marcada vocación comercial, proactividad y habilidades en ventas.

    Cómo postularse: paso a paso

    Para agilizar el proceso de selección, la empresa ha dispuesto una modalidad de postulación mixta (digital y presencial). Los interesados en formar parte del equipo de ventas deben seguir estos dos pasos fundamentales:

    Envío de CV digital: Enviar el Currículum Vitae a través de un Mensaje Directo (MD) al perfil oficial de Instagram de la empresa: @profesionalessj. luego debe presentarse de forma personal

    Presentación presencial: Acercarse personalmente a las oficinas de Profesionales Internación Domiciliaria entre el martes 18 y el viernes 21 de agosto, en horario de mañana, de 9:00 a 13:00 horas.

    Esta convocatoria representa una excelente oportunidad para estudiantes de San Juan que deseen insertarse en el mercado laboral formal, ganar experiencia en ventas y formar parte de una empresa de salud en plena expansión.

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