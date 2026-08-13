¿Un helado para compartir? Aprovechá el 2x1 en cono de McDonald's con PASS en Espacio San Juan Shopping

Una pausa dulce también puede ser parte del paseo. McDonald's se suma a la Semana de la Niñez de Espacio San Juan Shopping con 2x1 en cono para los socios del Club PASS de Diario de Cuyo.

¿Te gusta la milanesa a caballo? Aprovechá el 2x1 de PASS por la Semana de la Niñez en Espacio San Juan Shopping

Semana de la Niñez: 2x1 en hamburguesas Maison de La Burguesía con PASS en Espacio San Juan Shopping

La promoción se podrá utilizar el jueves 13, viernes 14 y sábado 15 de agosto , junto con el resto de los beneficios gastronómicos exclusivos preparados para esas jornadas.

Con el beneficio activado, la propuesta es simple: dos conos por el precio de uno , una alternativa para compartir mientras se recorren las actividades del shopping.

Los interesados deben ingresar a https://vivilaexperiencia.diariodecuyo.com.ar/ , registrarse y activar el beneficio para aprovechar las promociones exclusivas durante el jueves 13, viernes 14 y sábado 15 de agosto en Espacio San Juan Shopping .

Allí podrán completar sus datos y descargar la tarjeta virtual gratuita de PASS para utilizarla en las marcas y locales gastronómicos adheridos. Además, durante los días de la promoción habrá personal de PASS en el shopping para ayudar con la descarga de la app y el acceso a los beneficios.

En Espacio San Juan Shopping, esta semana se juega en familia

La propuesta va mucho más allá de los descuentos. En la previa del Día de la Niñez, Espacio San Juan Shopping preparó una agenda para compartir entre grandes y chicos.

Jueves 13 y viernes 14 de agosto, de 19 a 21: habrá juegos de mesa clásicos como dominó, naipes, dados y bingo. En paralelo se realizará un taller de armado de aviones de madera balsa, con cupo limitado a 30 personas por jornada. Quienes no consigan lugar podrán participar de los juegos de mesa.

Sábado 15, desde las 19: llegará ClasiClown, un espectáculo en el que dos artistas de clown reversionarán clásicos como Don Quijote y Romeo y Julieta con humor, juegos e interacción con el público.

Fuertes descuentos en el resto de los locales

Además, distintos comercios del shopping ofrecen importantes rebajas:

Hasta 50% off: Grisino, Owoko, Sarkany, Praga, Ona Saez, Bensimon, Paula Cahen D'Anvers, Espacio M, Akiabara / Alló Martinez Martínez / Ayres y Rapsodia.

Grisino, Owoko, Sarkany, Praga, Ona Saez, Bensimon, Paula Cahen D'Anvers, Espacio M, Akiabara / Alló Martinez Martínez / Ayres y Rapsodia. Hasta 40% off: Atomik, ModaShop, Portsaid y Heben.

Atomik, ModaShop, Portsaid y Heben. Hasta 30% off: Kevingston y City Girl.

Kevingston y City Girl. Hasta 20% off: Olenka, Devré, Prototype y Tecnot.

Con esta completa agenda, Espacio San Juan Shopping invita a las familias sanjuaninas a compartir tres días distintos: para jugar, para descubrir y reírse juntos, dándole a la Semana de la Niñez el lugar que se merece, en compañía de quienes más importan.