Garrafa Hogar en San Juan: Cronograma de precios y operativos en Santa Lucía, San Martín, Pocito y Jáchal

El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, ratificó la continuidad del programa provincial "Garrafa Hogar". Esta iniciativa busca facilitar el acceso a gas envasado a valores reducidos, siendo una herramienta clave para la economía de los sectores más vulnerables de la provincia.

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Para la semana del 18 al 21 de agosto de 2026, el operativo de Defensa al Consumidor llegará a cuatro departamentos clave, acercando el servicio directamente a los barrios.

El programa mantiene los valores establecidos para asegurar la accesibilidad del producto. Los precios vigentes para esta jornada son:

Cronograma detallado de distribución

Para aprovechar este beneficio, los interesados deben acercarse a los puntos de encuentro en los horarios y días estipulados según su departamento:

Santa Lucía (Martes 18 de agosto)

09:00 a 11:00 hs: Capilla de San Antonio (Av. Libertador 6911 Este).

11:30 a 13:30 hs: Unión Vecinal Barrio Itatí (Calle Francisco Paolini, manzana C, lote 4).

San Martín (Miércoles 19 de agosto)

09:00 a 10:00 hs: Club Divisoria Central (Calle Divisoria).

10:30 a 11:30 hs: Centro de Jubilados San Luis Gonzaga (Barrio Pie de Palo).

12:00 a 13:00 hs: Unión Vecinal Villa Dominguito (Calle Sargento Cabral s/n).

Pocito (Jueves 20 de agosto)

09:00 a 10:00 hs: Plaza Barrio Las Piedritas 1.

10:30 a 11:30 hs: Plaza Barrio Quinto Cuartel (Calle 8 y Costa Canal).

12:00 a 13:00 hs: Loteo Luna (Calle 7 antes de Lemos).

Jáchal (Viernes 21 de agosto)

El despliegue en Jáchal se realizará en horario corrido, de 09:00 a 15:15 hs, abarcando diversas zonas:

Niquivil

Rincón

Barrio Virgen de Fátima

Barrio Pismanta

Calle Varas

Villa Mercedes

Recomendaciones para los vecinos

Desde la Dirección de Defensa al Consumidor recuerdan a la población que es fundamental asistir con el envase correspondiente y contar con el dinero en efectivo preferentemente con el monto exacto. Esto permite que el operativo sea más ágil y que la atención se desarrolle sin demoras para todos los asistentes.

Se recomienda a los vecinos estar atentos a los canales oficiales ante cualquier modificación por razones climáticas o de fuerza mayor.