Garrafa Hogar en San Juan: Cronograma de precios y operativos en Santa Lucía, San Martín, Pocito y Jáchal

El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, ratificó la continuidad del programa provincial "Garrafa Hogar". Esta iniciativa busca facilitar el acceso a gas envasado a valores reducidos, siendo una herramienta clave para la economía de los sectores más vulnerables de la provincia.
Para la semana del 18 al 21 de agosto de 2026, el operativo de Defensa al Consumidor llegará a cuatro departamentos clave, acercando el servicio directamente a los barrios.
¿Cuáles son los precios de la garrafa en San Juan?
El programa mantiene los valores establecidos para asegurar la accesibilidad del producto. Los precios vigentes para esta jornada son:
Garrafa de 10 kg: $20.000
Garrafa de 15 kg: $30.000
Cronograma detallado de distribución
Para aprovechar este beneficio, los interesados deben acercarse a los puntos de encuentro en los horarios y días estipulados según su departamento:
Santa Lucía (Martes 18 de agosto)
09:00 a 11:00 hs: Capilla de San Antonio (Av. Libertador 6911 Este).
11:30 a 13:30 hs: Unión Vecinal Barrio Itatí (Calle Francisco Paolini, manzana C, lote 4).
San Martín (Miércoles 19 de agosto)
09:00 a 10:00 hs: Club Divisoria Central (Calle Divisoria).
10:30 a 11:30 hs: Centro de Jubilados San Luis Gonzaga (Barrio Pie de Palo).
12:00 a 13:00 hs: Unión Vecinal Villa Dominguito (Calle Sargento Cabral s/n).
Pocito (Jueves 20 de agosto)
09:00 a 10:00 hs: Plaza Barrio Las Piedritas 1.
10:30 a 11:30 hs: Plaza Barrio Quinto Cuartel (Calle 8 y Costa Canal).
12:00 a 13:00 hs: Loteo Luna (Calle 7 antes de Lemos).
Jáchal (Viernes 21 de agosto)
El despliegue en Jáchal se realizará en horario corrido, de 09:00 a 15:15 hs, abarcando diversas zonas:
Niquivil
Rincón
Barrio Virgen de Fátima
Barrio Pismanta
Calle Varas
Villa Mercedes
Recomendaciones para los vecinos
Desde la Dirección de Defensa al Consumidor recuerdan a la población que es fundamental asistir con el envase correspondiente y contar con el dinero en efectivo preferentemente con el monto exacto. Esto permite que el operativo sea más ágil y que la atención se desarrolle sin demoras para todos los asistentes.
Se recomienda a los vecinos estar atentos a los canales oficiales ante cualquier modificación por razones climáticas o de fuerza mayor.