A una semana de los terremotos en Venezuela: ya son 2.295 los muertos y hay más de 11 mil heridos

A una semana del doble terremoto que golpeó a Venezuela, el balance de víctimas volvió a agravarse. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, confirmó que la cifra de fallecidos ascendió a 2.295 personas, mientras continúan las tareas de rescate, asistencia y reconstrucción en las zonas afectadas.

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Según los datos oficiales difundidos por Venezolana de Televisión , el desastre dejó además 11.267 heridos y permitió el rescate con vida de 6.461 personas desde que ocurrieron los sismos, el pasado 24 de junio.

Rodríguez informó también que unas 26.000 personas permanecen damnificadas y aseguró que el Gobierno ya puso en marcha un plan de reconstrucción para que las familias puedan regresar a sus hogares en el menor tiempo posible.

"Estamos instalando nuevos campamentos temporales en la ciudad de Caracas y en el estado de La Guaira. Serán campamentos de corta duración porque ya estamos preparando planes para un proceso rápido de construcción de viviendas", afirmó el titular del Parlamento.

Actualmente funcionan 25 campamentos temporales para albergar a los afectados: 13 están ubicados en La Guaira, ocho en Caracas y uno en cada uno de los estados de Miranda y Carabobo.

En el plano sanitario, las autoridades informaron que más de 17.000 personas requirieron hospitalización como consecuencia del desastre. De ese total, unas 4.500 continúan internadas, mientras que alrededor de 13.000 pacientes ya recibieron el alta médica.

La actividad sísmica tampoco cesó desde el terremoto principal. Rodríguez precisó que se contabilizaron 782 réplicas desde el 24 de junio, aunque destacó que tanto la frecuencia como la intensidad de estos movimientos han disminuido con el paso de los días.

No obstante, advirtió que el fenómeno continúa bajo seguimiento permanente y que el riesgo de un sismo de mayor magnitud aún no ha desaparecido por completo, por lo que las autoridades mantienen los operativos de emergencia y los monitoreos en las zonas afectadas.