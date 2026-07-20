En el Gobierno celebran el fuerte temporal en cordillera que puede atenuar la crisis hídrica: "Hacía bastante que no se tenía una nevada así"

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El fuerte temporal que azota a la alta cordillera encendió luces de esperanza en el Gobierno provincial ante la posibilidad de un alivio para la crisis hídrica, aunque el escenario obliga a mantener la cautela de cara al próximo verano. El fenómeno, calificado como inusual por lo prematuro de su llegada, comenzó a modificar sustancialmente el panorama en las cumbres locales y genera expectativas controladas en los organismos de gestión de los recursos hídricos.

La acumulación nívea en las estaciones de medición registró un incremento muy significativo durante las últimas jornadas, un dato que no pasa desapercibido para las autoridades que monitorean la cuenca. “Estamos muy agradecidos a la naturaleza, aunque obviamente tiene sus vicisitudes, la lluvia en algunas localidades donde afecta a la población, en este caso para la acumulación de nieve ha sido muy bueno”, aseguró José María Ginestar, titular de Hidráulica provincial, al analizar el impacto de las condiciones meteorológicas actuales.

El funcionario provincial remarcó que las características del evento actual rompen con la tendencia de los últimos años, donde las precipitaciones en la cordillera sanjuanina solían retrasarse considerablemente. El funcionario provincial remarcó que las características del evento actual rompen con la tendencia de los últimos años, donde las precipitaciones en la cordillera sanjuanina solían retrasarse considerablemente.

Ginestar destacó, en diálogo con radio Estación Claridad, que este fenómeno no es habitual por la fecha en la que se dio y precisó que hacía bastante tiempo que no se tenía una nevada prematura de estas características. Según sus declaraciones, lo que se contabilizaba hasta el viernes promediaba entre los 40 y 50 centímetros de nieve, pero estimó que, a partir de los últimos reportes e imágenes recibidas, es probable que ese esquema se haya duplicado nuevamente.

La mirada oficial está puesta ahora en la continuidad del mal tiempo en la zona cordillerana y en el comportamiento que muestre el clima durante los próximos meses, un factor clave para consolidar el escurrimiento del río San Juan. “Si este esquema se sostiene por unos días más y después consideramos que en los meses de agosto, septiembre, donde siempre nos visita el viento Zonda acá en la ciudad y eso quiere decir que está nevando en la alta cordillera, podemos con ese esquema completo decir que tendrá sus bondades y poder nivelar el sistema que tanto nos ha dado y que hoy está al límite”, analizó el titular del área hídrica.