Lali anunció un tercer River para despedir su gira y confirmó cuándo salen las entradas

Lali Espósito confirmó una nueva fecha en River Plate para cerrar una de las etapas más importantes de su carrera. La artista se presentará el sábado 26 de septiembre y completará así su tercer espectáculo en el estadio Monumental durante 2026.

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El anuncio llegó apenas dos meses después de sus dos conciertos anteriores en River, que tuvieron entradas agotadas y convocaron a más de 160.000 personas . La nueva presentación marcará el cierre definitivo de la gira “No vayas a atender cuando el demonio llama” .

Lali comunicó la noticia mediante una publicación en su cuenta de Instagram, donde reveló la fecha y los primeros detalles de la venta de entradas.

La gira ya tuvo una extensa serie de estadios agotados, entre ellos cinco presentaciones en Vélez durante 2025 y los dos recitales ofrecidos en River este año. En aquellas noches, la cantante compartió el escenario con Dillom, Miranda!, Duki y Kylie Minogue , cuya aparición sorpresa se convirtió en uno de los momentos más comentados de los conciertos.

La preventa comenzará el miércoles 5 de agosto a las 11 a través de All Access. Durante esa instancia, los clientes de Macro Visa podrán abonar en nueve cuotas sin interés. Una vez agotado ese cupo, se habilitará automáticamente la venta general, con todos los medios de pago y seis cuotas sin interés para las mismas tarjetas.

Los valores informados, sin incluir el cargo por servicio, son los siguientes:

Campo delantero con acceso anticipado: $245.000.

$245.000. Campo delantero: $145.000.

$145.000. Campo general: $80.000.

$80.000. San Martín y Belgrano preferenciales: $120.000.

$120.000. San Martín y Belgrano altas: $85.000.

$85.000. Sívori media: $90.000.

$90.000. Sívori alta: $60.000.

La elección del día también tiene un significado especial. El 26 de septiembre se cumplirán exactamente dos años del lanzamiento de “Fanático”, canción que inició esta etapa artística y terminó convirtiéndose en una de las piezas centrales del actual repertorio de Lali.

El tercer River será presentado como la última gran celebración de una gira que llevó a la cantante por distintas ciudades de Argentina, Uruguay y España, y que consolidó su lugar entre las artistas más convocantes del pop nacional.