Inglaterra intenta estirar su buen arranque en el Mundial 2026 ante Ghana: empatan 0-0

Este martes, la selección de Inglaterra afronta su segundo partido en el Mundial 2026 ante Ghana. Tras registrar la victoria durante su debut ante Croacia por 4-2, donde dejó entrever la gran capacidad del equipo, ahora acuden a la segunda cita con la necesidad de sumar de nuevo los tres puntos para poder pasar a la siguiente ronda como primeros de grupo. En esa misión hay varios jugadores destacados, pero la victoria pasar por evitar el gol y ahí Jordan Pickford será un elemento clave para los Three Lions.