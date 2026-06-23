    • 23 de junio de 2026 - 17:13

    Inglaterra intenta estirar su buen arranque en el Mundial 2026 ante Ghana: empatan 0-0

    Los Tres Leones, líderes de la zona tras golear a Croacia, afrontan en Boston el duelo más exigente de la fase de grupos contra las Estrellas Negras.

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    Este martes, la selección de Inglaterra afronta su segundo partido en el Mundial 2026 ante Ghana. Tras registrar la victoria durante su debut ante Croacia por 4-2, donde dejó entrever la gran capacidad del equipo, ahora acuden a la segunda cita con la necesidad de sumar de nuevo los tres puntos para poder pasar a la siguiente ronda como primeros de grupo. En esa misión hay varios jugadores destacados, pero la victoria pasar por evitar el gol y ahí Jordan Pickford será un elemento clave para los Three Lions.

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    FORMACIONES

    Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Marc Guehi, Djed Spence; Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham; Harry Kane, Anthony Gordon y Noni Madueke. DT: Thomas Tuchel.

    Ghana: Benjamin Asare; Jerome Opoku, Jonas Adjetey, Gideon Mensah, Marvin Senaya; Caleb Yirenkyi, Thomas Partey, Kwasi Sibo, Antoine Semenyo; Jordan Ayew e Iñaki Williams. DT: Carlos Queiroz.

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