    • 23 de junio de 2026 - 07:57

    Argelia reaccionó a tiempo, venció a Jordania y sigue con vida en el Grupo J

    El conjunto africano se impuso por 2-1 tras comenzar en desventaja y llegará con chances de clasificación a la última fecha de la fase de grupos.

    Argelia le ganó a Jordania.

    Argelia le ganó a Jordania.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Argelia consiguió un triunfo clave este lunes al derrotar 2-1 a Jordania por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. El seleccionado africano remontó un partido que comenzó cuesta arriba y sumó tres puntos fundamentales para mantenerse en la pelea por un lugar en los octavos de final.

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    El encuentro arrancó favorable para los jordanos, que se adelantaron en el marcador gracias a un gol de Nizar Al Rashdan. Sin embargo, la reacción argelina llegó en el complemento y permitió revertir la historia.

    Nadhir Benbouali fue el encargado de igualar las acciones, mientras que Amine Gouiri marcó el tanto de la victoria para sellar la remontada y desatar el festejo de los africanos.

    Con este resultado, Argelia alcanzó los 3 puntos y quedó igualado con Austria, aunque por detrás en la tabla por diferencia de gol. Jordania, en tanto, sufrió su segunda derrota consecutiva y quedó sin posibilidades matemáticas de avanzar de ronda.

    La zona tiene como líder a Argentina con puntaje ideal tras sus triunfos sobre Argelia y Austria. De esta manera, la Albiceleste ya aseguró el primer puesto del grupo, mientras que austríacos y argelinos definirán en la última jornada quién se queda con el segundo boleto a la fase eliminatoria.

    La definición del Grupo J llegará el próximo viernes, cuando Argelia enfrente a Austria y Argentina cierre su participación en la fase de grupos ante Jordania.

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