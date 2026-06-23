Argelia reaccionó a tiempo, venció a Jordania y sigue con vida en el Grupo J

El conjunto africano se impuso por 2-1 tras comenzar en desventaja y llegará con chances de clasificación a la última fecha de la fase de grupos.

Argelia consiguió un triunfo clave este lunes al derrotar 2-1 a Jordania por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. El seleccionado africano remontó un partido que comenzó cuesta arriba y sumó tres puntos fundamentales para mantenerse en la pelea por un lugar en los octavos de final.

El encuentro arrancó favorable para los jordanos, que se adelantaron en el marcador gracias a un gol de Nizar Al Rashdan. Sin embargo, la reacción argelina llegó en el complemento y permitió revertir la historia.

Nadhir Benbouali fue el encargado de igualar las acciones, mientras que Amine Gouiri marcó el tanto de la victoria para sellar la remontada y desatar el festejo de los africanos.

Con este resultado, Argelia alcanzó los 3 puntos y quedó igualado con Austria, aunque por detrás en la tabla por diferencia de gol. Jordania, en tanto, sufrió su segunda derrota consecutiva y quedó sin posibilidades matemáticas de avanzar de ronda.

La zona tiene como líder a Argentina con puntaje ideal tras sus triunfos sobre Argelia y Austria. De esta manera, la Albiceleste ya aseguró el primer puesto del grupo, mientras que austríacos y argelinos definirán en la última jornada quién se queda con el segundo boleto a la fase eliminatoria.