    • 29 de junio de 2026 - 12:09

    Liga Jachallera: Arbol Verde volvió al triunfo y sigue al frente del Oficial

    En la Liga Jachallera se jugó la sexta fecha y el Arbolino volvió a sacar ventajas en las posiciones.

    Atlético Pampa. Los Diablos Rojos de Villa Mercedes no pueden terminar de acomodarse en el Oficial de la Liga Jachallera.

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    Por Ariel Poblete

    En la Liga Jachallera de Fútbol no hay más puntero que Arbol Verde que se recuperó de la caída de la fecha anterior y con un triunfo en el distrito Niquivil, se consolidó como líder del Oficial de la Primera A jachallera, tras la sexta fecha.

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    Arbol Verde ganó por 2-0 sobre el Atlético Pampa con goles de Mario Fonzalida y Néstor Celan. En el otro partido que se disputó a los pies de la Sierra Maestra, Peñarol de San Isidro venció al local Niquivil por 1-0 con gol de Eduardo Felis.

    En cancha de Pampa Vieja, Sportivo Racing venció por 2-1 a Andacollo, con goles de Leonel Jofré y Federico Bolado, descontando Julio Castro para los 'Chinos Danzantes'. En el partido de cierre de este escenario, el local Pampa Vieja empató 1-1 con Deportivo La Estrella. Samir Pavon marcó para el local, mientras que Diego Solares convirtió para los Molineros.

    En la cancha de Peñarol, en San Isidro, El Rincón y Argentinos de La Florida se mataron a goles para terminar finalmente empatando 3-3. Alejo Santana, Matías Montaño y Santiago Riveros marcaron para los Riconeros, mientras que Alejo Castro, Mariano Díaz y Braian Juárez convirtieron para los Caranchos.

    Finalmente, San Lorenzo metió un triunfo clave ante Central Norte al que derrotó por 2-1 con los goles de Lisandro Almazán y Bruno Abalo, descontando Javier Montaño para los Nortinos.

    ASCENSO

    En la Primera B, el sábado en cancha de San Blas, Otra Banda derrotó por 1-0 al Atlético Huaco con un gol de Diego Aciar, mientras que La Frontera venció por 2-1 al local, San Blas. Miguel rojas y Cristian Pereyra marcaron para los Fronterizos, descontando Gonzalo Araoz para los dueños de casa.

    En cancha de San Martín de La Represa, Calle Varas derrotó por 4-3 a Boca del Médano. Martín Jofré, Sergio Villafañe en dos ocasiones y Elías Paez convirtieron los goles de Calle Varas, mientras que Guillermo Páez y Leonardo Boigorian, en dos opiortunidades, descontaron para los Xeneizes. Finalmente, en el cierre, San Martín y La Falda terminaron empatados sin goles, quedando libres en esta sexta fecha San Roque e Independiente de Gran China que es el líder con 12 puntos.

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