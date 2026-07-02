Ola polar en Argentina: alerta amarilla por frío extremo en 17 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que se espera un marcado descenso de las temperaturas en varias zonas del país.

La ola polar se hace sentir en casi todo el país.

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este jueves 2 de julio una alerta amarilla por frío extremo que abarca la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y otras 16 provincias argentinas.

El fenómeno responde al avance de una potente masa de aire polar de origen antártico que está generando un marcado descenso de las temperaturas en gran parte del territorio nacional.

El aviso alcanza a zonas de la ciudad y provincia de Buenos Aires, Chubut, Río Negro, Santa Fe, La Pampa, Córdoba, San Luis, Santiago del Estero, Neuquén, Mendoza, Corrientes, Entre Ríos, San Juan, Catamarca, La Rioja, Jujuy y Salta.