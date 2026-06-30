Ola polar en San Juan: Familia abre los refugios todo el día y asiste con abrigo y comida a indigentes en la calle

Ante el ingreso de una masa de aire polar a la provincia, el Ministerio de Familia, a través de la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias , dispuso que los refugios estatales para personas en situación de calle permanezcan abiertos las 24 horas del día , suspendiendo la obligatoriedad de que los asistidos deban retirarse durante la mañana.

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La medida, que entró en vigencia de forma efectiva desde la tarde de ayer a las 17, rige plenamente para los dos dispositivos principales de la provincia: el Refugio Papa Francisco y el Refugio Madre Teresa .

Al pasar a una modalidad de atención continua, los residentes no sólo contarán con una cama segura para pernoctar, sino que se incorporará el almuerzo al esquema diario , garantizando platos altamente nutritivos y calientes para combatir el frío. Según informaron desde la cartera social, este funcionamiento de 24 horas se mantendrá durante toda la semana , quedando sujeto a una evaluación permanente según la evolución del pronóstico meteorológico.

El Ministerio de Familia también saldrá a asistir con comida y abrigos a gente en situación de calle.

Desde el Ministerio de Familia llevaron tranquilidad a la comunidad al asegurar que, al día de hoy, ambos refugios cuentan con disponibilidad de camas . No obstante, previendo que el rigor del invierno pueda incrementar la demanda de ingresos, las autoridades explicaron que ya se encuentra diseñado y listo para ser ejecutado un plan de contingencia.

"En ambos refugios hay disponibilidad, pero en caso de ser necesario se activa de inmediato un protocolo de emergencia que nos permite ampliar la capacidad operativa y agregar 15 plazas más en total entre ambos establecimientos", detallaron desde el área de Emergencia.

Asistencia a quienes deciden no ingresar

De manera paralela al esquema de los hogares, este martes 30 de junio, a partir de las 18, se pondrá en marcha un fuerte despliegue territorial. Tres equipos interdisciplinarios del Ministerio de Familia saldrán a recorrer las calles de la ciudad con el objetivo de localizar y asistir a aquellas personas en situación de indigencia que, por diversos motivos, se resisten a ingresar en un centro de alojamiento.

La intervención de las brigadas se desarrollará bajo un estricto protocolo de abordaje profesional:

Instancia de diálogo: como primer paso, el equipo de asistencia dialogarán con las personas, instándolas y concientizándolas sobre la importancia de trasladarse a los refugios, los cuales son definidos como espacios cómodos y seguros que ofrecen cobertura total de necesidades básicas (cama, higiene personal, ropa limpia y alimentación).

como primer paso, el equipo de asistencia dialogarán con las personas, instándolas y concientizándolas sobre la importancia de trasladarse a los refugios, los cuales son definidos como espacios cómodos y seguros que ofrecen cobertura total de necesidades básicas (cama, higiene personal, ropa limpia y alimentación). Asistencia material in situ: ante una respuesta negativa de traslado, los equipos no abandonarán a la persona. En el lugar, se les entregará un kit de asistencia básica de abrigo que incluye zapatillas, medias, guantes, camperas y frazadas .

ante una respuesta negativa de traslado, los equipos no abandonarán a la persona. En el lugar, se les entregará un kit de asistencia básica de abrigo que incluye . Alimentación caliente: para paliar las temperaturas bajo cero, los equipos distribuirán viandas térmicas en la vía pública. Para la jornada de hoy martes, el menú seleccionado consistirá en un plato de lentejas.

Continuidad sujeta al pronóstico climático

El plan de contingencia civil en las calles tiene asegurada una segunda jornada consecutiva. Los organizadores confirmaron que el operativo se repetirá mañana, miércoles 1 de julio, modificando únicamente el menú gastronómico: para esa noche se servirá locro caliente.

Desde la conducción del Ministerio de Familia enfatizaron que estos operativos territoriales se concentrarán con fuerza durante estas 48 horas debido a que, de acuerdo a los informes del Servicio Meteorológico, este martes y miércoles se consolidarán como los días más fríos de la semana. Sin embargo, la cartera social aclaró que no se descarta extender las recorridas nocturnas y la distribución de viandas si las condiciones climáticas adversas se prolongan de cara al próximo fin de semana.