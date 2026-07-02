¿Hasta cuándo seguirá la ola polar en San Juan? El pronóstico del tiempo, día por día

Tras la nevada registrada en distintas zonas de la provincia, el alivio llegará de manera gradual. Mirá el pronóstico detallado.

La ola polar que ingresó a San Juan continuará haciéndose sentir durante los próximos días. Después del brusco descenso de la temperatura registrado este miércoles, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que las condiciones invernales persistirán, con mínimas bajo cero y máximas que no superarán los 14°C hasta el lunes. Recién el martes se espera un cambio más notorio, cuando la temperatura máxima treparía hasta los 22°C.

El ingreso de la masa de aire de origen antártico provocó una de las jornadas más frías del año y dejó postales invernales en distintos puntos de la provincia. Durante la noche del miércoles se registraron nevadas en varias localidades sanjuaninas, mientras que el cielo permaneció completamente cubierto en gran parte del territorio.

Además, San Juan se encuentra entre las provincias alcanzadas por la alerta amarilla por temperaturas extremas emitida por el SMN, junto a otras 17 jurisdicciones del país, debido al riesgo que representan las bajas temperaturas para la salud, especialmente en los grupos más vulnerables.