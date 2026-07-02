¿Hasta cuándo seguirá la ola polar en San Juan? El pronóstico del tiempo, día por día

La ola polar que ingresó a San Juan continuará haciéndose sentir durante los próximos días. Después del brusco descenso de la temperatura registrado este miércoles, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que las condiciones invernales persistirán, con mínimas bajo cero y máximas que no superarán los 14°C hasta el lunes. Recién el martes se espera un cambio más notorio, cuando la temperatura máxima treparía hasta los 22°C.
El ingreso de la masa de aire de origen antártico provocó una de las jornadas más frías del año y dejó postales invernales en distintos puntos de la provincia. Durante la noche del miércoles se registraron nevadas en varias localidades sanjuaninas, mientras que el cielo permaneció completamente cubierto en gran parte del territorio.
Además, San Juan se encuentra entre las provincias alcanzadas por la alerta amarilla por temperaturas extremas emitida por el SMN, junto a otras 17 jurisdicciones del país, debido al riesgo que representan las bajas temperaturas para la salud, especialmente en los grupos más vulnerables.
Pronóstico del tiempo en San Juan.
El pronóstico del tiempo para los próximos días
- Jueves: mínima de -1°C y máxima de 7°C.
- Viernes: mínima de 0°C y máxima de 9°C.
- Sábado: mínima de -1°C y máxima de 10°C.
- Domingo: mínima de -2°C y máxima de 12°C.
- Lunes: mínima de 0°C y máxima de 14°C.
- Martes: mínima de 3°C y máxima de 22°C.
De esta manera, el pronóstico marca que el frío intenso seguirá acompañando a los sanjuaninos durante el fin de semana y el inicio de la próxima, aunque con una recuperación gradual de las temperaturas diurnas. El cambio más importante llegaría el martes, cuando la masa de aire polar comience a retirarse y permita un ascenso más marcado de los registros térmicos.