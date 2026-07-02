Profundo dolor por la muerte de un conocido músico

La noticia causó conmoción entre sus pares y la comunidad.

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Gastón Paz era un querido músico santiagueño, que siempre estuvo ligado a esa parte del arte y que trabajó durante muchos años en el área de Cultura de la "Madre de Ciudades", más precisamente en Casa Castro, como también en una biblioteca. A su vez, integraba AMUISE (Asociación de Músicos Independientes de Santiago del Estero).

En las últimas horas, Gastón dejó de existir por causas que ahora son materia de investigación y la noticia causó un profundo pesar en la comunidad.

Un amigo lo definió así, en diálogo con Nuevo Diario: "Él siempre fue simpático, con el abrazo urgente. En sus estados, era común leer mensajes de positivismo, constantemente levantando el ánimo al que cruzaba. Ferviente amante del rock y apostando a la cultura de la provincia"