    • 2 de julio de 2026 - 10:40

    Profundo dolor por la muerte de un conocido músico

    La noticia causó conmoción entre sus pares y la comunidad.

    Profundo dolor por la muerte de un conocido músico

    Profundo dolor por la muerte de un conocido músico

    Foto:

    Gastón Paz era un querido músico santiagueño, que siempre estuvo ligado a esa parte del arte y que trabajó durante muchos años en el área de Cultura de la "Madre de Ciudades", más precisamente en Casa Castro, como también en una biblioteca. A su vez, integraba AMUISE (Asociación de Músicos Independientes de Santiago del Estero).

    Leé además

    murio daniel melingo: la carrera del mito del under que toco junto a charly garcia

    Murió Daniel Melingo: la carrera del mito del under que tocó junto a Charly García
    cerro una historica tienda tras 130 anos

    Cerró una histórica tienda tras 130 años

    Por Redacción Diario de Cuyo

    En las últimas horas, Gastón dejó de existir por causas que ahora son materia de investigación y la noticia causó un profundo pesar en la comunidad.

    Un amigo lo definió así, en diálogo con Nuevo Diario: "Él siempre fue simpático, con el abrazo urgente. En sus estados, era común leer mensajes de positivismo, constantemente levantando el ánimo al que cruzaba. Ferviente amante del rock y apostando a la cultura de la provincia"

    A través de las redes sociales, los allegados le dan su último adiós con sentidos mensajes.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Entre los ejemplares hallados aparecen pepinos de mar, arañas marinas gigantes, pulpos, cangrejos y moluscos

    Arañas marinas gigantes, uno de los misteriosos animales hallados en la Antártida

    Alumna fue atacada violentamente en la escuela por la ex de su papá.

    Alumna fue atacada violentamente en la escuela por la ex de su papá

    declara la abuela de loan: expectativa por el testimonio de la duena de la casa donde desaparecio el nino

    Declara la abuela de Loan: expectativa por el testimonio de la dueña de la casa donde desapareció el niño

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Pruebas Aprender 2025.

    Pruebas Aprender 2025: los alumnos mejoraron en Lengua, pero persisten las dificultades en Matemática

    Por Redacción Diario de Cuyo