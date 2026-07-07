Agenda del Mundial 2026: Argentina enfrenta a Egipto en la jornada que cierra los octavos de final

El Mundial 2026 completará este martes el cuadro de los octavos de final con la disputa de los dos últimos encuentros correspondientes a los octavos. Todas las miradas estarán puestas en la presentación de la Selección argentina, que buscará continuar su camino rumbo al bicampeonato cuando enfrente a Egipto en Atlanta.
El equipo dirigido por Lionel Scaloni saldrá a la cancha desde las 13 (hora argentina) en el Atlanta Stadium, con la misión de dar un nuevo paso en la Copa del Mundo. La Albiceleste llega a esta instancia tras superar por 3-2 a Cabo Verde en un partido exigente, mientras que el conjunto africano viene de eliminar a Australia en la definición por penales, luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario.
El encuentro promete un atractivo especial por la presencia de dos de las grandes figuras del fútbol mundial: Lionel Messi, líder del seleccionado argentino, y Mohamed Salah, el principal referente del combinado egipcio. El ganador del cruce avanzará a los cuartos de final, donde se medirá con el vencedor del duelo entre Suiza y Colombia, programado para las 17 (hora argentina) en el BC Place de Vancouver.
Los suizos accedieron a esta instancia tras vencer 2-0 a Argelia, mientras que Colombia consiguió su clasificación luego de derrotar por 1-0 a Ghana en un partido muy disputado.
Con los triunfos de Francia, Marruecos, Noruega, Inglaterra, España y Bélgica, ya hay seis selecciones instaladas entre las ocho mejores del Mundial.
Así es el cuadro de cuartos de final del Mundial 2026