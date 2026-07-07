    • 7 de julio de 2026 - 07:29

    Agenda del Mundial 2026: Argentina enfrenta a Egipto en la jornada que cierra los octavos de final

    En tanto que en Suiza y Colombia, son los encargados de bajar el telón de esta fase eliminatoria.

    Argentina.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Mundial 2026 completará este martes el cuadro de los octavos de final con la disputa de los dos últimos encuentros correspondientes a los octavos. Todas las miradas estarán puestas en la presentación de la Selección argentina, que buscará continuar su camino rumbo al bicampeonato cuando enfrente a Egipto en Atlanta.

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    El equipo dirigido por Lionel Scaloni saldrá a la cancha desde las 13 (hora argentina) en el Atlanta Stadium, con la misión de dar un nuevo paso en la Copa del Mundo. La Albiceleste llega a esta instancia tras superar por 3-2 a Cabo Verde en un partido exigente, mientras que el conjunto africano viene de eliminar a Australia en la definición por penales, luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario.

    El encuentro promete un atractivo especial por la presencia de dos de las grandes figuras del fútbol mundial: Lionel Messi, líder del seleccionado argentino, y Mohamed Salah, el principal referente del combinado egipcio. El ganador del cruce avanzará a los cuartos de final, donde se medirá con el vencedor del duelo entre Suiza y Colombia, programado para las 17 (hora argentina) en el BC Place de Vancouver.

    Los suizos accedieron a esta instancia tras vencer 2-0 a Argelia, mientras que Colombia consiguió su clasificación luego de derrotar por 1-0 a Ghana en un partido muy disputado.

    Con los triunfos de Francia, Marruecos, Noruega, Inglaterra, España y Bélgica, ya hay seis selecciones instaladas entre las ocho mejores del Mundial.

    Así es el cuadro de cuartos de final del Mundial 2026

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