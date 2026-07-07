Pasión en hora pico: San Juan se paraliza para ver a la Selección argentina ante Egipto

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El reloj marca las 12:30 y el centro sanjuanino, habitualmente caótico a esta hora, experimenta una metamorfosis frenética. No es un día cualquiera. Hoy la Selección Argentina se juega el pase a los cuartos de final del Mundial ante Egipto, y los sanjuaninos lo saben. La premisa es una sola y se repite en cada esquina: llegar a casa antes del pitazo inicial.

Las paradas de colectivos sobre la Avenida Córdoba o Libertador, calle Mitre o cualquier otra lucen desbordadas. Las miradas no apuntan al horizonte buscando el cartel de la línea correspondiente, sino a las pantallas de los celulares, controlando los minutos que faltan para el partido.

"Le pedí salir quince minutos antes a mi jefe y me gambeteó la última media hora de laburo. Ahora el tema es que el RedTulum pase rápido, porque si no me agarra el primer tiempo arriba del micro", cuenta entre risas y nervios Carlos, un empleado de comercio que espera el colectivo para ir hacia Chimbas.

Matías es carnicero es "voló" del negocio a las 12.15: "Mi patrón es más futbolero que yo, así que fue fácil que me dijera de salir antes. Ahora debo llegar rápido"