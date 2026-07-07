    • 7 de julio de 2026 - 12:31

    Pasión en hora pico: San Juan se paraliza para ver a la Selección argentina ante Egipto

    Todos rápidos a casa para ver a la Argentina

    Todos rápidos a casa para ver el partido de Argentina.

    Todos rápidos a casa para ver el partido de Argentina.

    Foto:

    El reloj marca las 12:30 y el centro sanjuanino, habitualmente caótico a esta hora, experimenta una metamorfosis frenética. No es un día cualquiera. Hoy la Selección Argentina se juega el pase a los cuartos de final del Mundial ante Egipto, y los sanjuaninos lo saben. La premisa es una sola y se repite en cada esquina: llegar a casa antes del pitazo inicial.

    Leé además

    previa tibia y expectativas, asi vive la antesala de argentina - egipto una sanjuanina en el pais de las piramides

    Previa tibia y expectativas, así vive la antesala de Argentina - Egipto una sanjuanina en el país de las pirámides

    Por Celeste Roco Navea
    Las tapas de los diarios portugueses. 

    Dura reacción de los diarios de Portugal al último partido de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

    Las paradas de colectivos sobre la Avenida Córdoba o Libertador, calle Mitre o cualquier otra lucen desbordadas. Las miradas no apuntan al horizonte buscando el cartel de la línea correspondiente, sino a las pantallas de los celulares, controlando los minutos que faltan para el partido.

    "Le pedí salir quince minutos antes a mi jefe y me gambeteó la última media hora de laburo. Ahora el tema es que el RedTulum pase rápido, porque si no me agarra el primer tiempo arriba del micro", cuenta entre risas y nervios Carlos, un empleado de comercio que espera el colectivo para ir hacia Chimbas.

    Matías es carnicero es "voló" del negocio a las 12.15: "Mi patrón es más futbolero que yo, así que fue fácil que me dijera de salir antes. Ahora debo llegar rápido"

    En las calles, el panorama es similar. El cruce de la Avenida Ignacio de la Roza y Las Heras es un hervidero de bocinas. Motos que esquivan autos con banderas albicelestes atadas a los espejos y taxistas que sintonizan la previa en la radio a todo volumen, compartiendo el análisis táctico con los pasajeros que suben apurados.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Bélgica: se confirmó la grave lesión de Amadou Onana

    Bélgica: se confirmó la grave lesión de Amadou Onana

    Paredes será titular frente a Egipto.

    Argentina confirmó la formación para enfrentar a Egipto: Scaloni hará tres cambios

    Por Redacción Diario de Cuyo
    la imagen viral de pedro neto: tiene sindrome de haglund

    La imagen viral de Pedro Neto: tiene síndrome de Haglund

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Oferta. En vacaciones, EDUR propone meterse en el espectacular ámbito de los Deportes Urbanos.

    La agenda de EDUR, la academia de los deportes urbanos en San Juan

    Por Redacción Diario de Cuyo