Monotributo 2026: ARCA confirmó la fecha límite para la recategorización de julio y los requisitos

Los trabajadores independientes inscriptos en el régimen simplificado tendrán tiempo hasta el 5 de agosto de 2026 inclusive para revisar sus números, ingresar a la plataforma digital de ARCA y modificar su condición fiscal si corresponde.

Recategoriación Monotributo: cómo quedan las escalas a partir de julio 2026 y a cuánto se va la cuota mensual

Recategorización del Monotributo julio 2026: cómo saber si ARCA te cambió de categoría de oficio

Un dato clave para llevar tranquilidad: si tras evaluar tus números advertís que debés mantenerte en la misma categoría actual, no tenés que hacer ningún trámite. El sistema de ARCA asumirá de forma automática que tu situación no sufrió modificaciones.

Para calcular si corresponde subir, bajar o mantener la escala, se debe analizar el comportamiento de la actividad económica durante los últimos 12 meses; es decir, el período comprendido entre julio de 2025 y junio de 2026.

Antes de ingresar con la clave fiscal, se recomienda recopilar los siguientes parámetros:

Facturación total: la suma de los montos de todas las facturas electrónicas emitidas en ese período.

Alquileres devengados: en caso de rentar un local u oficina, el total de los pagos anuales.

Energía eléctrica consumida: los kilovatios (kWh) acumulados en las boletas de luz.

Superficie afectada: los metros cuadrados del espacio físico destinado a la actividad comercial.

Cabe recordar que el sistema ubicará al contribuyente en la categoría que corresponda según el parámetro más alto que se alcance.

Paso a paso: Cómo hacer el trámite en la web de ARCA

El proceso es 100% digital y se resuelve en pocos minutos a través de los canales oficiales:

Ingresar al portal de ARCA: acceder con CUIT y Clave Fiscal al servicio "Monotributo".

Seleccionar la opción: hacer clic en el botón "Recategorizarme".

Chequear los datos automáticos: el sistema mostrará los montos de facturación electrónica que tiene registrados de tu actividad.

Cargar los parámetros: colocar los datos reales de facturación, energía y alquileres.

Confirmar la categoría: el sitio sugerirá la nueva escala. Si los datos son correctos, se confirma la declaración y se descarga la nueva credencial de pago, que impactará en la cuota del mes de agosto.

Evitar este trámite estando obligado a subir de escala puede derivar en una recategorización de oficio por parte de ARCA, lo que genera deudas acumuladas y penalizaciones económicas.