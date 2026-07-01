Recategoriación Monotributo: cómo quedan las escalas a partir de julio 2026 y a cuánto se va la cuota mensual

ARCA ya prepara la nueva actualización del Monotribut o que comenzará a aplicarse desde julio de 2026. El cambio incluirá aumentos en las cuotas mensuales, modificaciones en los límites de facturación y nuevos parámetros que afectarán a millones de pequeños contribuyentes inscriptos en el régimen simplificado.

Monotributo: ARCA dio la fecha límite para recategorizarse o habrá multas

La actualización responde al mecanismo semestral establecido por ley, que ajusta las escalas tomando como referencia la inflación acumulada durante los últimos seis meses. Según relevamientos publicados en los últimos días, el incremento rondará el 14,3 por ciento.

Las nuevas escalas que confirmará su monto exacto ARCA muestran incrementos en todas las categorías del régimen simplificado. Los valores variarán según se trate de prestación de servicios o venta de bienes muebles. Los nuevos montos mensuales quedarán aproximadamente de la siguiente manera:

-Categoría C:

servicios: $56.501,85

bienes: $55.227,06

-Categoría D:

servicios: $72.414,10

bienes: $70.661,26

-Categoría E:

servicios: $102.537,97

bienes: $92.658,35

-Categoría F:

servicios: $129.045,32

bienes: $111.198,27

-Categoría G:

servicios: $197.108,23

bienes: $135.918,34

-Categoría H:

servicios: $447.346,93

bienes: $272.063,40

-Categoría I:

servicios: $824.802,26

bienes: $406.512,05

-Categoría J:

servicios: $999.007,65

bienes: $497.059,41

-Categoría K:

servicios: $1.381.687,90

bienes: $600.879,51

Las categorías más bajas seguirán concentrando la mayor cantidad de contribuyentes. Según análisis, las categorías A y B representan gran parte del padrón total de monotributistas en Argentina.

El incremento también afectará a quienes utilizan débito automático, ya que las cuotas comenzarán a cobrarse automáticamente con los nuevos valores actualizados.

En tanto, los montos máximos de facturación anual que regirían para el impuesto Monotributo desde julio de 2026 serían los siguientes:

La Categoría A -la más baja- pasaría de un tope actual de $10,2 millones a unos $12 millones anuales.

La Categoría B subiría hasta cerca de $17,6 millones.

La Categoría C sería de $24,7 millones.

La Categoría H podría elevarse hasta aproximadamente $82,1 millones.

La Categoría J llegaría a unos $105,3 millones.

El tope máximo de facturación para permanecer dentro del Monotributo corresponde a la Categoría K y, desde julio de 2026, se elevaría a $127 millones anuales (actualmente asciende a $108.357.084,05 anuales).