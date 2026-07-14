"Me salvaron la vida": una influencer argentina contó que cuatro sanjuaninos la protegieron de un abusador

Lo que debía ser una jornada más de cobertura del Mundial 2026 terminó convirtiéndose en una experiencia aterradora para la influencer argentina Melina Moriatis .

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A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la joven relató que fue perseguida por un hombre dentro del hotel donde se hospedaba en Atlanta y aseguró que cuatro sanjuaninos fueron quienes evitaron que la situación terminara de la peor manera.

"Me salvaron la vida", expresó emocionada al reconstruir lo ocurrido durante la madrugada del lunes.

Según contó, llegó al hotel cerca de las 2.30 para realizar el check-in. Todo transcurría con normalidad hasta que, cuando se dirigió al ascensor, advirtió que un hombre que se encontraba en el lobby comenzó a seguirla.

"Entramos juntos al ascensor y tuve un mal presentimiento", explicó. Al darse cuenta de la situación, decidió salir antes de que se cerraran las puertas y regresó rápidamente a la recepción para pedir ayuda.

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"Llegaron cuatro sanjuaninos que me salvaron"

En su relato, Moriatis explicó que una empleada del hotel intentó intervenir, aunque no logró detener al hombre. Luego, otro argentino trató de alejarlo, hasta que aparecieron cuatro jóvenes oriundos de San Juan. "Llegaron cuatro sanjuaninos que me salvaron", contó en el video.

Según describió, los jóvenes se ubicaron a su alrededor para protegerla e impedir que el hombre pudiera acercarse. "Se pusieron alrededor mío como haciendo una barrera", relató.

La influencer sostuvo que, lejos de desistir, el hombre se tornó aún más agresivo. Siempre de acuerdo con su testimonio, tomó un objeto y comenzó a utilizarlo como arma, golpeando y provocando cortes a algunas de las personas que intentaban contenerlo.

Mientras los sanjuaninos trataban de frenarlo, Moriatis consiguió escapar y esconderse dentro del hotel, mientras otros testigos llamaban a la Policía.

La joven aseguró que los efectivos tardaron aproximadamente media hora en llegar al lugar y que, durante todo ese tiempo, los cuatro hombres permanecieron interviniendo para evitar que el agresor volviera a encontrarla.

"Me salvaron la vida", reiteró al agradecer públicamente la actitud de quienes la asistieron en medio del episodio.

Tras difundirse el video, Moriatis inició una campaña en sus redes sociales con el objetivo de encontrar a los jóvenes para agradecerles personalmente. Incluso manifestó su intención de conseguirles entradas para uno de los partidos del Mundial 2026 como reconocimiento por la ayuda que le brindaron.

En otra publicación, también destacó el gesto solidario de los argentinos que participaron para protegerla.

"Dicen que nos une solo el fútbol, pero somos un pueblo solidario, que protege sin medir a quién y sigue ayudando por más difícil que se ponga la situación", escribió.

Hasta el momento no trascendieron las identidades de los cuatro sanjuaninos mencionados por la influencer. Tampoco se difundió información oficial sobre la situación del hombre señalado por Moriatis ni sobre las actuaciones posteriores de la Policía tras el incidente ocurrido en el hotel de Atlanta.