Murió Connor Murphy, influencer fitness que sumó millones en YouTube

El influencer de fitness y looksmaxxing Connor Murphy , de 32 años, murió ahogado en un lago de Tailandia tras huir de la policía local el martes, según reportaron el Bangkok Post y el medio tailandés ThaiRath.

Consternación por el asesinato de una influencer y su novio: les dispararon mientras dormían

El incidente ocurrió en Samut Prakan, una localidad ubicada a unos 26 kilómetros al sur de Bangkok, donde Murphy residía en una vivienda de alquiler desde hacía aproximadamente dos meses.

El creador de contenido regresó en taxi a la urbanización residencial de lujo con una conducta errática y trató de subirse al vehículo de otra persona, pero el conductor se negó ante su comportamiento.

Eso desencadenó una discusión con el guardia de seguridad del complejo: Murphy comenzó a gritar y se tiró al suelo.

Cuando la policía de la Comisaría de Bang Phli llegó al lugar, el influencer huyó por la urbanización y saltó a un lago de aproximadamente 10 metros de profundidad , donde nadó hasta que, según los informes locales, el agotamiento lo venció y se hundió.

Buzos de la Fundación Poh Teck Tung buscaron el cuerpo durante cerca de 30 minutos antes de hallarlo a unos 20 metros de la orilla.

Las autoridades no encontraron señales de agresión y determinaron que la causa de muerte fue el ahogamiento, informó el Bangkok Post.

La novia de Murphy, de 22 años, que habló con la prensa bajo un seudónimo, aseguró que no había advertido problemas ni comportamientos fuera de lo común en él y que nunca lo vio consumir drogas.

No obstante, la misma fuente reveló que el interior de la vivienda alquilada presentaba manchas de pintura en las paredes y que el mobiliario había sufrido daños. La joven también reconoció ante ThaiRath que Murphy había salpicado pintura por la propiedad mientras ella dormía.

En el vehículo del influencer, los agentes hallaron dos jeringas sin usar y pastillas blancas sin identificar. La investigación sigue abierta.

Murphy acumulaba más de 2,36 millones de suscriptores en YouTube y una comunidad adicional en Instagram, plataformas en las que compartía contenido sobre musculación, fitness y looksmaxxing.

Se definía a sí mismo como un “giga chad”, expresión del argot en línea que alude a un hombre con confianza extrema y condición física máxima.

Su último video en YouTube fue publicado seis días antes de su muerte, en el que afirmaba que estaba “absorbiendo el espíritu de Elon”.

Previamente había subido un video titulado “A Day in the Looksmaxxing Life of Mandibleus Zygomidus”, que reunió cerca de 120.000 reproducciones.

Un mes antes de su fallecimiento, compartió una grabación desde la vivienda que alquilaba, con vistas al mismo lago donde murió.

La Embajada de Estados Unidos en Tailandia fue notificada del deceso, según los reportes locales.

¿Qué es el looksmaxxing?

El looksmaxxing es un conjunto de prácticas y estrategias orientadas a maximizar el atractivo físico de una persona.

El término cobró popularidad en comunidades en línea vinculadas a la autoimagen masculina, donde los usuarios intercambian métodos para optimizar su apariencia a través de cambios en el estilo, la higiene, la condición física, la moda o intervenciones más invasivas como la cirugía estética y los tratamientos dermatológicos.

La premisa central del movimiento es que la apariencia incide de forma directa en la autopercepción y en las posibilidades sociales y románticas de una persona, por lo que el objetivo es llevar el potencial físico individual al límite.

Las recomendaciones van desde rutinas de ejercicio y cuidado de la piel hasta cambios en el peinado y la vestimenta. En los extremos del espectro, algunos seguidores abogan por procedimientos quirúrgicos o tratamientos médicos estéticos.

La tendencia ha despertado controversia por promover estándares de belleza poco realistas y por la presión social que ejerce sobre la imagen corporal, aunque sus defensores lo presentan como una motivación para mejorar la salud y el cuidado personal.