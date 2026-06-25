Doble mega combo de Omega en julio: con Trulalá y Los Palmeras, en San Juan

Omega sacudirá el mes de julio con un doble mega combo histórico : por primera vez, la banda local compartirá shows en San Juan con dos íconos de la música tropical: el sábado 4 con Trulalá , en De La Ostia, y el miércoles 17 con Los Palmeras , en Hugo Espectáculos. Las dos fechas significan un verdadero hito en la trayectoria del combo local.

De cara a estos shows, dos grandes fiestas con grandes exponentes del cuarteto cordobés y de la clásica cumbia santafecina, Hugo Flores, el cantante de Omega, habló con DIARIO DE CUYO acerca de estas fechas, que reflejan el buen presente del combo.

La primera gran cita tendrá lugar el sábado 4 de julio. Aunque el vínculo con la mítica banda cordobesa viene de largo, ésta será la primera oportunidad en que compartan un show propio en suelo sanjuanino . Para Hugo Flores, este encuentro reviste una carga emocional enorme debido a la profunda influencia de la agrupación cordobesa en su propia identidad artística.

"Trula con toda su historia, prácticamente ha sido nuestra escuela. Hemos aprendido muchísimas cosas de ese grupo, que ya lleva más de 40 años. Bueno, justamente vienen en esa gira de la previa del festejo rumbo a los 42 años", expresó con admiración el cantante de Omega.

El escenario elegido no es casual, sino una decisión estratégica para albergar la masiva respuesta que se anticipa en las plataformas digitales desde el anuncio del show. El objetivo principal es congregar a un público diverso en edades, uniendo la nostalgia y el presente de la música popular.

"Estamos yendo a tocar ahí últimamente y es un lugar hermoso, muy lindo y tiene una capacidad amplia para albergar este show. Yo creo que más que nada se ha pensado por ese lado, para poder juntar varias generaciones. Desde que largamos la publi en las redes sociales nos está escribiendo gente que se nota que son de dos, tres generaciones para atrás y bueno y para adelante también. La verdad que va a ser una linda fiesta”, detalló.

DATO. La cita será el 4 de julio, a las 00:00 h en De la Ostia (Aberastain antes de Calle 12, Pocito). Entradas: primera preventa $5.000, en Avantti.com.ar

Omega y Los Palmeras: dos familias musicales

El segundo impacto llegará el miércoles 17 de julio. A pesar de haber coincido en grillas masivas como la Fiesta Nacional del Sol, las agrupaciones nunca habían cruzado sus caminos en la misma velada. Esta histórica noche de cumbia santafesina y cuarteto representa una producción exclusiva que ha despertado, según manifestaron, no solo el entusiasmo de los locales, sino también de la comunidad santafesina residente en San Juan.

"Con Los Palmeras nunca hemos compartido escenario. Sí estuvimos en la misma Fiesta del Sol pero ni siquiera la misma noche, así que sí, será la primera vez total, digamos. Es muy lindo también, porque eso una producción Hugo De Bernardo, donde hemos sido invitados a participar Y bueno, muy lindo, además, porque son dos públicos que se van a juntar en una misma noche", explicó el frontman de Omega.

Los Palmeras

"Nos encanta. Es una banda legendaria en la industria de la cumbia, que tiene más de 50 años de vigencia. Y bueno, viene también con toda su historia. Viene con la misma banda y el nuevo cantante (NdeR: Cacho Deicas dejó el grupo en 2025)… así que hay pendiente un asado para cuando ellos lleguen y poder charlar. Y bueno, justamente vamos a estar festejando en esa fecha el Día del Amigo”, expresó Hugo, expectante también por el ida y vuelta que pueda darse antre ambas agrupaciones.

“Y bueno, ellos quieren llevarnos para Santa Fe también, sería muy lindo ¿no? que ellos puedan traer su cultura para acá y nosotros llevar nuestra música para allá. Así que yo creo que esa es la parte más linda de poder compartir con ellos", dijo entusiasmado.

DATO. La cita será el 17 de julio, en Hugo. Próximamente más información, en las redes de Más Alto Producciones

El gran presente de los sanjuaninos

Este doble hito alimenta el gran presente de Omega, que disfruta de la permanencia en los escenarios y de una notable inserción en los principales círculos del cuarteto nacional, un terreno históricamente reservado para las agrupaciones cordobesas. Eventos recientes como los Premios Gardel, el Cosquín Cuarteto y la Noche de Gala del Cuarteto en Córdoba reafirman su estatus dentro de la industria musical del país.

"Mirá, cuando estuvimos invitados a la Noche de Gala del Cuarteto en Córdoba, fue tremendo, porque fue la primera vez que invitaban a una banda que no era de Córdoba a un evento que es totalmente cordobés, porque es de su cultura. La verdad que nosotros por ahí no nos damos cuenta de estas cosas, con eso nos cayó la ficha ese día, porque de las 35 bandas que estábamos ahí, los únicos que no éramos de Córdoba éramos nosotros", rememoró el vocalista. "Nos pasó lo mismo en Cosquín Cuarteto. No nos habíamos dado cuenta hasta que un periodista de Cadena 3, en la conferencia de prensa, nos dijo que estábamos en una noche histórica, que era la primera vez que había una banda invitada que no era de Córdoba a un festival totalmente cordobés. Ni siquiera habíamos googleado si alguna vez había habido una banda de afuera”, agregó.

Omega

“La verdad que somos unos privilegiados, lógicamente. Hay muchísimas bandas en el país, en el interior, muy buenas, pero bueno, somos la única banda que ha podido insertarse en la industria, digamos, de lleno”, declaró.

Consultado sobre las claves de ese éxito, Flores resaltó la persistencia, el trabajo en equipo y la convicción acerca de la propuesta que lidera junto a su hermano, Alejandro.

"No voy a decir como se dice en el barrio (risas), pero es ponerle mucha fuerza. También hay hoy un gran equipo que acompaña y al que le pudimos contagiar ese virus de soñar, si no sería muy difícil… Y, después de tantos años, creo que también se reconoce el trabajo y el respeto, por eso se abrió la puerta a nivel nacional", valoró Hugo, quien, mientras tanto, continúa con la cargada agenda del grupo, que incluyen los clásicos de los domingos, las cenas show “para un público que prefiere algo más tranqui” y el programa de streaming.