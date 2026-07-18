    • 18 de julio de 2026 - 11:56

    Los pagos con QR no paran de crecer: en mayo superaron los 100 millones de operaciones en Argentina

    Así lo dio a conocer el BCRA en su último informe de pagos minoristas, donde alcanzaron 759,9 millones de operaciones.

    Pagos con QR

    Pagos con QR

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    Cada vez más argentinos eligen pagar con el celular. El uso de códigos QR continúa expandiéndose y alcanzó un nuevo hito durante mayo, cuando las transferencias iniciadas mediante esta modalidad superaron los 100 millones de operaciones por primera vez, según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

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    El informe oficial indicó que durante mayo se registraron 759,9 millones de transferencias inmediatas en pesos, lo que representó un crecimiento interanual del 26,6%. Dentro de ese total, los pagos con transferencias interoperables llegaron a 103,7 millones de operaciones. De ese universo, el 98,8% —equivalente a 102,5 millones de transacciones— se concretó mediante la lectura de códigos QR.

    Las cifras reflejan la consolidación del sistema de pagos interoperables, que permite a los usuarios abonar desde cualquier billetera virtual o aplicación bancaria sin importar qué plataforma haya generado el código QR del comercio. Esta modalidad ganó terreno en los últimos años por su rapidez, facilidad de uso y menor dependencia del efectivo.

    El crecimiento también responde a la mayor adopción de billeteras digitales por parte de consumidores y comercios, que incorporaron el QR como una herramienta habitual para las compras cotidianas. Desde pequeños negocios hasta grandes cadenas comerciales ofrecen esta alternativa, que permite acreditar el dinero de manera inmediata.

    Los datos difundidos por el Banco Central muestran que el ecosistema de pagos digitales mantiene una tendencia ascendente y que el QR se afianza como uno de los principales medios de pago del sistema financiero argentino.

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