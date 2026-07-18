Los pagos con QR no paran de crecer: en mayo superaron los 100 millones de operaciones en Argentina

Así lo dio a conocer el BCRA en su último informe de pagos minoristas, donde alcanzaron 759,9 millones de operaciones.

Cada vez más argentinos eligen pagar con el celular. El uso de códigos QR continúa expandiéndose y alcanzó un nuevo hito durante mayo, cuando las transferencias iniciadas mediante esta modalidad superaron los 100 millones de operaciones por primera vez, según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El informe oficial indicó que durante mayo se registraron 759,9 millones de transferencias inmediatas en pesos, lo que representó un crecimiento interanual del 26,6%. Dentro de ese total, los pagos con transferencias interoperables llegaron a 103,7 millones de operaciones. De ese universo, el 98,8% —equivalente a 102,5 millones de transacciones— se concretó mediante la lectura de códigos QR.

Las cifras reflejan la consolidación del sistema de pagos interoperables, que permite a los usuarios abonar desde cualquier billetera virtual o aplicación bancaria sin importar qué plataforma haya generado el código QR del comercio. Esta modalidad ganó terreno en los últimos años por su rapidez, facilidad de uso y menor dependencia del efectivo.

El crecimiento también responde a la mayor adopción de billeteras digitales por parte de consumidores y comercios, que incorporaron el QR como una herramienta habitual para las compras cotidianas. Desde pequeños negocios hasta grandes cadenas comerciales ofrecen esta alternativa, que permite acreditar el dinero de manera inmediata.