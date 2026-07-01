Budín de pan, la receta casera que no falla: el paso a paso para prepararlo

El budín de pan también se conoce como torta de pan o pudin de pan en algunos países del centro y sur de América. Con esta receta tradicional te enseñaremos a utilizar el pan viejo que tienes en casa para preparar este rico postre. El budín de pan casero también tiene fama de ser un postre para gente mayor, y es que a los niños no suele gustarles mucho, pero este que aprenderás a hacer con esta receta fácil te sorprenderá por su sabor dulce y su textura suave. Te maravillará cómo esta torta de pan se vuelve la favorita de tu familia, incluso de los más pequeños.