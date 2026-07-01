    • 1 de julio de 2026 - 13:30

    Budín de pan, la receta casera que no falla: el paso a paso para prepararlo

    Te enseñamos cómo preparar este verdadero clásico de la pastelería.

    Budín de pan, un clásico argentino.

    Budín de pan, un clásico argentino.

    Foto:

    El budín de pan también se conoce como torta de pan o pudin de pan en algunos países del centro y sur de América. Con esta receta tradicional te enseñaremos a utilizar el pan viejo que tienes en casa para preparar este rico postre. El budín de pan casero también tiene fama de ser un postre para gente mayor, y es que a los niños no suele gustarles mucho, pero este que aprenderás a hacer con esta receta fácil te sorprenderá por su sabor dulce y su textura suave. Te maravillará cómo esta torta de pan se vuelve la favorita de tu familia, incluso de los más pequeños.

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    Ingredientes para preparar budín de pan:

    • 7 huevos
    • 200 gramos de azúcar (1 taza)
    • 800 centímetros cúbicos de leche
    • 300 gramos de pan del día anterior
    • 1 cucharada sopera de ralladura de limón (opcional)
    • ¾ taza de azúcar (para el caramelo)

    Cómo hacer Budín de pan casero:

    1. Alista los ingredientes para poder empezar a preparar la receta de budín de pan. Recuerda que lo mejor de esta receta es que podemos aprovechar la sobras de pan, así que utiliza el pan duro que tengas por casa.
    2. Una vez que lo tengas todo listo, empieza por hacer el caramelo en un molde metálico colocado directamente sobre el fuego o al baño María. A continuación, debes colocar el azúcar poco a poco y, a medida que se va derritiendo, revolver con una cuchara de madera e ir agregando más azúcar. Deja cocinar hasta que tome color dorado claro. Si el caramelo se hace solo a partir del azúcar lo puedes revolver con tranquilidad, pero si le pones agua no debes tocarlo para evitar que cristalice.
    3. Distribuye el caramelo de forma pareja por todo el molde, base y paredes y deja que se enfríe. La idea es que quede como en la foto, que cubra toda la superficie del molde para que el budín de pan casero quede perfecto.
    4. Mientras se enfría el caramelo, corta el pan en trozos pequeños y remójalos en la mitad de la leche tibia. Este es el paso más importante de la receta de pudin de pan, puesto que se trata del ingrediente principal del budín. Truco: si observas que necesitas más cantidad de leche para remojar todo el pan en ella, añade más de la mitad.
    5. Deja el pan en remojo para que se vaya impregnando de la leche y, aparte, mezcla los huevos con el azúcar y la leche restante. Y, si quieres añadir un sabor extra a la receta de budín de pan que estás preparando, puedes agregar a esta mezcla un poco de ralladura de limón o esencia de vainilla.
    6. Para terminar de hacer la masa del budín, incorpora la mezcla al pan remojado en la leche y revuelve bien.
    7. Coloca la preparación de pan y leche en el molde que has caramelizado anteriormente. Recuerda que para este punto el caramelo ya debe haberse enfriado, de manera que debe estar sólido. Precalienta el horno a 180 ºC para cocinar el budín de pan más rápido.
    8. Hornea el budín de pan a fuego medio, sobre una placa de horno de 2 cm de alto y agua hasta alcanzar la mitad del molde. Deberás hornearlo al baño María durante 1 hora aproximadamente y retirarlo cuando esté listo. El procedimiento es el mismo que para hacer un flan. Si quieres, puedes hacer el baño María al fuego, sin usar el horno, como en la receta de quesillo casero. Truco: según el tipo de horno, puede que el pudin de pan tarde más o menos en cocinarse.
    9. Deja que se enfríe para retirarlo del molde. Sirve la receta de budín de pan y ¡a disfrutar! Puedes decorarlo con crema batida, helado de vainilla, chocolate fundido, entre otros. Y, ahora que ya sabes cómo hacer budín de pan casero, no olvides dejar tu comentario y compartir la fotografía de tu torta cuando la prepares.

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