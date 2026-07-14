La nadadora sanjuanina Sofía Ovalles debutó en Brasil con la Selección Argentina

Los jóvenes talentos de la provincia continúan creciendo en sus carreras deportivas. En esta oportunidad, la protagonista es la nadadora Sofía Ovalles (14), quien debutó exitosamente con la Selección Argentina a nivel internacional, en el marco del Campeonato Brasileño de Aguas Abiertas 2026.
La sanjuanina, representante del Club Ausonia, recibe el apoyo del Gobierno a través de su Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte. El último fin de semana fue integrante de la delegación argentina que viajó a Fortaleza, Brasil, para competir en la cuarta etapa del certamen citado.
Ovalles, de la categoría 2010/2011, compitió en la distancia 5 kilómetros y alcanzó el semejante logro de pertenecer al top-ten de la clasificación general. Entre tantos presentes, la sanjuanina terminó en el 9° puesto (y 1° entre las nacidas en 2011). En el mediano plazo, Sofía tiene un destino claro y se trata del Campeonato Mundial Juvenil 2026 de Aguas Abiertas.
El Mundial se disputará por primera vez en Argentina. La cita será del 03 al 06 de septiembre próximo, en el circuito natural Parque del Sur en Santa Fe. La provincia le sienta bien a Ovalles, ya que a fines de febrero 2026 en Santo Tomé logró el primer puesto y medalla de oro en la distancia 5K, se consagró campeona argentina y allí selló su clasificación al Mundial de septiembre.