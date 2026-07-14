La nadadora sanjuanina Sofía Ovalles debutó en Brasil con la Selección Argentina

La nadadora representó al país en el Campeonato Brasilero de Aguas Abiertas. La joven de Ausonia terminó en el top-ten de su categoría en 5K.

Los jóvenes talentos de la provincia continúan creciendo en sus carreras deportivas. En esta oportunidad, la protagonista es la nadadora Sofía Ovalles (14), quien debutó exitosamente con la Selección Argentina a nivel internacional, en el marco del Campeonato Brasileño de Aguas Abiertas 2026.

La sanjuanina, representante del Club Ausonia, recibe el apoyo del Gobierno a través de su Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte. El último fin de semana fue integrante de la delegación argentina que viajó a Fortaleza, Brasil, para competir en la cuarta etapa del certamen citado.

Ovalles, de la categoría 2010/2011, compitió en la distancia 5 kilómetros y alcanzó el semejante logro de pertenecer al top-ten de la clasificación general. Entre tantos presentes, la sanjuanina terminó en el 9° puesto (y 1° entre las nacidas en 2011). En el mediano plazo, Sofía tiene un destino claro y se trata del Campeonato Mundial Juvenil 2026 de Aguas Abiertas.