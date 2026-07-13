Milei se reúne con legisladores en Casa Rosada: busca apurar una reforma clave en el Banco Central

El presidente Javier Milei convocó a los bloques de La Libertad Avanza para avanzar en cambios profundos en la Carta Orgánica del BCRA.

El gobierno de Javier Milei busca retomar la iniciativa política y acelerar su agenda en el Congreso de la Nación. Con el objetivo puesto en reformas estructurales, el Presidente de la Nación convocó para este lunes a una reunión clave con diputados y senadores de La Libertad Avanza (LLA) en la Casa Rosada. El eje central del encuentro será reactivar el debate para modificar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

La cita está programada para las 15:00 en el Salón Héroes de Malvinas de la sede gubernamental. Según trascendió, Milei busca coordinar con sus legisladores la estrategia que desplegará el oficialismo para conseguir los votos necesarios en ambas cámaras. El proyecto definitivo se viene diseñando bajo un estricto hermetismo entre el Jefe de Estado, el titular del BCRA, Santiago Bausili, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

El plan económico y la mira en la reelección A pesar de que el texto final aún no tiene una fecha confirmada de ingreso al Congreso, la intención de la mesa política libertaria es empezar a mover los hilos de manera inmediata. Tras superar las turbulencias internas generadas por la reciente salida de Manuel Adorni de la vocería, el entorno presidencial apunta a consolidar logros de gestión que pavimenten el camino de cara al futuro político.

"La prioridad absoluta es trabajar para la reelección de Javier Milei", confiaron fuentes cercanas a la Secretaría General de la Presidencia, conducida por Karina Milei.

En ese sentido, la agenda de la semana se presenta intensa. En paralelo a la cumbre con los legisladores nacionales, los armadores políticos del Ejecutivo, liderados por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y Eduardo "Lule" Menem, continúan tejiendo alianzas con gobernadores del interior para sumar voluntades.