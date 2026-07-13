Caso Kueider: la Justicia paraguaya podría dar a conocer este lunes el veredicto por tentativa de contrabando

El exsenador argentino es juzgado por presunto contrabando en grado de tentativa tras intentar ingresar a Paraguay con más de 200.000 dólares sin declarar.

Este lunes será una jornada clave para el exsenador nacional Edgardo Kueider. El Tribunal Especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción de Asunción podría dar a conocer el veredicto en el juicio que enfrenta junto a su exsecretaria, Iara Guinsel, por el presunto intento de ingresar a Paraguay más de 200.000 dólares sin declarar.

La audiencia final está prevista para comenzar por la mañana y, una vez concluidas las últimas intervenciones de las partes, los jueces quedarían en condiciones de emitir la sentencia. El proceso judicial se inició tras el episodio ocurrido en diciembre de 2024, cuando ambos fueron interceptados durante un control fronterizo con una importante suma de dinero en efectivo que no había sido declarada ante las autoridades aduaneras.

Durante los alegatos, la Fiscalía sostuvo que existió un intento de contrabando y solicitó una pena de dos años y dos meses de prisión para Kueider y Guinsel, una sanción cercana al máximo previsto para ese delito por la legislación paraguaya.

La defensa, en cambio, pidió la absolución de ambos. Los abogados argumentaron que el dinero en efectivo no puede ser considerado una mercancía y, por lo tanto, entienden que no corresponde aplicar la figura penal de contrabando.

En los días previos al fallo, Kueider volvió a insistir en su inocencia. El exlegislador aseguró que nunca cometió un delito y afirmó que tanto él como su exsecretaria podrán demostrarlo durante el proceso judicial.