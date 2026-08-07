Pocito rinde homenaje a sus deportistas en los paradores de colectivos

En el marco del Mes Aniversario del departamento, la Municipalidad de Pocito impulsa una nueva iniciativa destinada a reconocer y visibilizar el esfuerzo, la dedicación y los logros de los deportistas pocitanos que han representado con orgullo a la comunidad.

Pocito celebra su 142° aniversario con una gala artística gratuita y un sunset dedicado a los jóvenes

“Estamos convencidos que el deporte es más que victorias y podios: es la herramienta social más importante que permite construir una mejor comunidad, mejores personas y un futuro más grande”, expresó el intendente Fabian Aballay al ser consultado sobre el apoyo que brinda el municipio al deporte comunal.

Como parte de esta propuesta, los paradores de colectivos ubicados en la Plaza De la Libertad fueron intervenidos con imágenes de destacados atletas

locales. Entre esos reconocidos deportistas aparecen Jesús Morales, Salvador Ortega, Pepillo Rodríguez, Miguel Ángel Gómez, los hermanos Nicolás y Gerardo Tivani, Luciano Montivero, Roberto Ángel Bernard, Alberto Clemente Bravo, Juan José Pérez, el primer equipo municipal de ciclismo que ganó la Vuelta a San Juan en 1997 y el primer seleccionado pocitano de fútbol que representó a San Juan en el campeonato argentino de 1949, entre otros.

Las fotografías forman parte de la muestra "Gloria, Honor y Gratitud", como un homenaje a quienes, a través del deporte, han dejado en alto el nombre de Pocito a nivel provincial, nacional e internacional.

Con esta acción, la gestión del intendente Fabian Aballay busca transformar estos espacios públicos en lugares de encuentro con la historia deportiva del departamento, permitiendo que vecinos y visitantes conozcan y valoren a los protagonistas que, con esfuerzo y compromiso, se han convertido en referentes para las nuevas generaciones. Incluso, en los paradores, también se encuentra un código QR que permite ingresar al Museo Virtual del deporte pocitano como así también la historia del nombre de la calle.

Esta iniciativa se suma a las distintas actividades organizadas durante el Mes Aniversario de Pocito.