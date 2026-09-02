Mbappé era uno de los objetivos de una banda que planeaba secuestros: imputaron al líder

Kylian Mbappé quedó en el centro de una investigación policial en Francia que descubrió los planes de una organización criminal dedicada a robos y secuestros. El futbolista del Real Madrid figuraba entre las 26 personas señaladas por el grupo, que lo habría elegido por su elevado patrimonio económico.

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La investigación comenzó a partir de una serie de robos registrados entre abril y agosto en distintas localidades francesas. Uno de los hechos ocurrió el 4 de mayo, cuando dos hombres armados asaltaron una relojería en París y se llevaron 11 relojes de lujo valuados en unos 150.000 euros.

Los investigadores lograron avanzar en la causa después de encontrar huellas dactilares en una caja que había sido utilizada durante un intento previo de robo. A partir de esas pistas llegaron hasta un joven de 18 años identificado como Clément L. , señalado como uno de los líderes de la organización.

El sospechoso había sido imputado el 21 de agosto en Nanterre por robo en banda organizada y quedó en prisión preventiva. Según la investigación, incluso habría continuado coordinando movimientos desde la cárcel de Villepinte, donde ya estaba detenido por otros delitos.

Uno de los elementos que más llamó la atención de los investigadores apareció al revisar los teléfonos del sospechoso. Allí encontraron 26 direcciones vinculadas a futbolistas, cantantes, empresarios y otras personas con un alto poder adquisitivo .

Entre esos nombres estaba Mbappé, considerado por la organización un objetivo especialmente atractivo por su patrimonio. El supuesto plan contemplaba aprovechar alguna de las visitas del delantero a París para intentar atacarlo y robarle.

El joven, conocido presuntamente con el alias “Lester Z”, niega haber sido el cerebro de las operaciones. Durante los interrogatorios reconoció que sabía que las actividades eran ilegales, pero aseguró que su función era únicamente la de intermediario.

Por ahora, no trascendió que se haya concretado un intento de secuestro contra Mbappé. La Justicia francesa continúa investigando el alcance de la organización y el grado de participación de cada uno de los sospechosos.