    • 2 de septiembre de 2026 - 13:32

    La reacción de Haaland al fichaje de Enzo Fernández por Manchester City

    El delantero noruego reaccionó con humor al anuncio del argentino como nuevo refuerzo del Manchester City y sorprendió con su mensaje en redes.

    Enzo Fernández.

    Enzo Fernández.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El arribo de Enzo Fernández al Manchester City generó repercusiones dentro y fuera del fútbol inglés. El mediocampista argentino se convirtió en uno de los grandes movimientos del cierre del mercado europeo y hasta Erling Haaland reaccionó al anuncio oficial de su nuevo compañero.

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    El mensaje de Haaland para Enzo Fernández

    El Manchester City confirmó la incorporación de Enzo Fernández, procedente del Chelsea, en una operación que alcanzó los 145 millones de euros, según distintos reportes, y que convirtió al argentino en uno de los traspasos más importantes de la historia de la Premier League.

    La noticia no pasó inadvertida para Haaland. El delantero noruego comentó la publicación que el club realizó en Instagram para presentar al futbolista argentino y lo hizo con una frase breve, pero cargada de humor: “¡Bien! Ahora puedo irme a dormir”.

    La reacción rápidamente llamó la atención de los fanáticos, ya que dejó en evidencia que el goleador también estaba pendiente de la resolución de la negociación, que se concretó sobre el cierre del mercado de pases.

    De rivales a compañeros

    La llegada de Fernández también tiene un antecedente particular con Haaland. En agosto de 2024, cuando el argentino todavía defendía la camiseta del Chelsea, ambos protagonizaron varios cruces durante un partido frente al Manchester City.

    En aquella oportunidad, Fernández tuvo entre sus tareas la marca del poderoso delantero noruego en las jugadas de pelota parada e intentó limitar sus movimientos con una intensa disputa física.

    Ahora, aquella rivalidad circunstancial quedará atrás: Haaland y Enzo Fernández compartirán vestuario en el Manchester City, en un equipo que realizó una fuerte renovación de su mediocampo durante este mercado. El argentino se reencontrará además con Enzo Maresca, actual entrenador del conjunto inglés.

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