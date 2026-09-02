La reacción de Haaland al fichaje de Enzo Fernández por Manchester City

El delantero noruego reaccionó con humor al anuncio del argentino como nuevo refuerzo del Manchester City y sorprendió con su mensaje en redes.

El arribo de Enzo Fernández al Manchester City generó repercusiones dentro y fuera del fútbol inglés. El mediocampista argentino se convirtió en uno de los grandes movimientos del cierre del mercado europeo y hasta Erling Haaland reaccionó al anuncio oficial de su nuevo compañero.

El mensaje de Haaland para Enzo Fernández El Manchester City confirmó la incorporación de Enzo Fernández, procedente del Chelsea, en una operación que alcanzó los 145 millones de euros, según distintos reportes, y que convirtió al argentino en uno de los traspasos más importantes de la historia de la Premier League.

La noticia no pasó inadvertida para Haaland. El delantero noruego comentó la publicación que el club realizó en Instagram para presentar al futbolista argentino y lo hizo con una frase breve, pero cargada de humor: “¡Bien! Ahora puedo irme a dormir”.

La reacción rápidamente llamó la atención de los fanáticos, ya que dejó en evidencia que el goleador también estaba pendiente de la resolución de la negociación, que se concretó sobre el cierre del mercado de pases.

De rivales a compañeros La llegada de Fernández también tiene un antecedente particular con Haaland. En agosto de 2024, cuando el argentino todavía defendía la camiseta del Chelsea, ambos protagonizaron varios cruces durante un partido frente al Manchester City.