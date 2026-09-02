Escándalo en Uruguay: hinchas de Danubio invadieron la cancha y atacaron a los jugadores

El cierre del partido entre Danubio y Montevideo City Torque terminó en un verdadero escándalo en el fútbol uruguayo. Con el conjunto montevideano perdiendo 2-0 y atravesando un delicado presente deportivo, varios hinchas ingresaron al campo de juego para increpar y agredir a sus propios jugadores.

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El episodio ocurrió en los minutos finales del encuentro disputado en el Estadio Charrúa, por la Copa AUF Uruguay. Danubio caía 2-0 ante Montevideo City Torque cuando un grupo de simpatizantes saltó las vallas e ingresó al terreno de juego.

Uno de los invasores fue directamente hacia los futbolistas y empujó a algunos jugadores. La situación rápidamente se descontroló y terminó con un enfrentamiento físico entre los hinchas y miembros del plantel.

La escena más impactante tuvo como protagonista al arquero Kevin Martínez , quien salió corriendo desde su área para defender a sus compañeros y terminó enfrentándose a uno de los simpatizantes. Ambos intercambiaron golpes antes de que otros futbolistas intervinieran para separarlos.

La policía también ingresó al campo para controlar la situación. El partido estuvo detenido durante algunos minutos y finalmente pudo completarse con la victoria de Montevideo City Torque por 2-0.

Un presente que aumenta la tensión

Los incidentes se produjeron en medio de un complicado momento deportivo para Danubio. El equipo atraviesa una mala racha y pelea en la parte baja de la tabla, una situación que incrementó el malestar de los hinchas. Según los reportes, el conjunto ganó apenas uno de sus últimos 15 partidos.

La violencia generó además preocupación entre los futbolistas uruguayos. La Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales tenía previsto analizar el episodio y evaluar posibles medidas, incluida una eventual paralización de la actividad.

El próximo desafío de Danubio será todavía más exigente: deberá enfrentar a Peñarol, en un partido que estará marcado por la tensión generada tras los graves incidentes del Estadio Charrúa.