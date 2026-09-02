    • 2 de septiembre de 2026 - 18:11

    Sofía Ovalles integrará la Selección en el Mundial Juvenil de Aguas Abiertas

    La nadadora será la primera sanjuanina en un Campeonato Mundial de Natación. Hará dos pruebas este fin de semana en Santa Fe.

    Mundialista. Sofía Ovalles representará a San Juan integrando la Selección Argentina en el Mundial Juvenil de Aguas Abiertas.

    Mundialista. Sofía Ovalles representará a San Juan integrando la Selección Argentina en el Mundial Juvenil de Aguas Abiertas.

    Foto:

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Sofía Ovalles (14) hará historia al convertirse en la primera nadadora sanjuanina en integrar la Selección Argentina en un Campeonato Mundial de Natación. Este fin de semana, la jovencita competirá en su primer Mundial, que será el Juvenil de Aguas Abiertas 2026. El certamen se disputará desde el jueves 3 al domingo 6 de septiembre en el Lago Parque del Sur, Provincia de Santa Fe.

    Leé además

    Leo Messi.

    "Leo, te habla el escudo de la Selección", la particular despedida de la AFA a Messi
    el dia despues del anuncio de retiro, la afa busca organizar un partido para que lionel messi se despida de la seleccion

    El día después del anuncio de retiro, la AFA busca organizar un partido para que Lionel Messi se despida de la Selección

    El campeonato mundial será el primero que se disputará en nuestro país oficializado por la World Aquatics. Estarán presentes 273 deportistas, de entre 14 y 19 años, provenientes de 39 países. El certamen incluye cinco especialidades de competencia: 5K, 7,5K, 10K, knockout sprint y en relevos mixtos.

    De las jóvenes promesas de la provincia, Ovalles es referente destacada en rama femenina. Aunque de niña entrenó en otras piletas, en la actualidad pertenece a Club Ausonia.

    Durante el Mundial, Sofía participará de dos pruebas. Debutará el viernes 4 a las 15:30 en la distancia 5K. Y el domingo 6 a las 10 será parte de los relevos mixtos de 4 por 1500 metros. Será la única atleta de San Juan en el equipo de la Selección Argentina. En la previa, Sofía manifestó: “Me siento muy bien. Estoy emocionada y confiada en todo lo que hice. Mi objetivo es terminar en el top 10 o top 15”.

    La temporada 2026 de Sofía viene siendo de gran nivel. A fines de febrero en Santo Tomé, se consagró campeona argentina en 5K y allí ganó el pase al Mundial. Por otro lado, a mediados de julio debutó con la Selección, pero fuera del país. Viajó a Fortaleza, Brasil, para nadar en la cuarta fecha del campeonato brasileño de aguas abiertas. Compitió en 5K e integró el top-ten de la prueba femenina.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Portales del mundo. Foto: Infobae.

    El mundo reaccionó al retiro de Messi de la Selección: sorpresa, emoción y hasta una chicana

    Una periodista reveló que jugadores casados de la Selección le escriben: no les importa nada. 

    Polémica alrededor de la Selección: una periodista reveló que algunos jugadores casados le escriben por Instagram

    Santafesino. Carlos Córdoba, quien no dirigió al Verdinegro en la temporada, será el juez del partido ante Midland.

    San Martín ya tiene árbitro para el choque con Midland: Carlos Córdoba

    Por Ariel Poblete
    homenaje a lionel messi: la afa decreto un reconocimiento en todas las categorias del futbol argentino

    Homenaje a Lionel Messi: la AFA decretó un reconocimiento en todas las categorías del fútbol argentino

    Por Redacción Diario de Cuyo