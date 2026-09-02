Sofía Ovalles integrará la Selección en el Mundial Juvenil de Aguas Abiertas

La nadadora será la primera sanjuanina en un Campeonato Mundial de Natación. Hará dos pruebas este fin de semana en Santa Fe.

Sofía Ovalles (14) hará historia al convertirse en la primera nadadora sanjuanina en integrar la Selección Argentina en un Campeonato Mundial de Natación. Este fin de semana, la jovencita competirá en su primer Mundial, que será el Juvenil de Aguas Abiertas 2026. El certamen se disputará desde el jueves 3 al domingo 6 de septiembre en el Lago Parque del Sur, Provincia de Santa Fe.

El campeonato mundial será el primero que se disputará en nuestro país oficializado por la World Aquatics. Estarán presentes 273 deportistas, de entre 14 y 19 años, provenientes de 39 países. El certamen incluye cinco especialidades de competencia: 5K, 7,5K, 10K, knockout sprint y en relevos mixtos.

De las jóvenes promesas de la provincia, Ovalles es referente destacada en rama femenina. Aunque de niña entrenó en otras piletas, en la actualidad pertenece a Club Ausonia.

Durante el Mundial, Sofía participará de dos pruebas. Debutará el viernes 4 a las 15:30 en la distancia 5K. Y el domingo 6 a las 10 será parte de los relevos mixtos de 4 por 1500 metros. Será la única atleta de San Juan en el equipo de la Selección Argentina. En la previa, Sofía manifestó: “Me siento muy bien. Estoy emocionada y confiada en todo lo que hice. Mi objetivo es terminar en el top 10 o top 15”.