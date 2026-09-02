Entraron por un balcón a una casa del barrio Del Bono, robaron dinero y objetos de lujo y pagarán con prisión

Un robo cometido en una vivienda del barrio Del Bono, en Capital, terminó con dos hombres condenados . Los delincuentes aprovecharon que los propietarios no se encontraban en el domicilio, ingresaron por un balcón y escaparon con dinero y una gran cantidad de objetos de valor.

Una patada en la cara, un cuchillo y una vieja disputa por dinero

Fue a disfrutar del show de Los Nocheros y terminó en terapia intensiva tras un fuerte choque

El hecho ocurrió el 22 de agosto. Según se estableció durante la investigación, Román Oyola y Jonathan Sánchez ingresaron a la propiedad y sustrajeron efectivo, perfumes importados, ropa y calzado de marca, relojes y teléfonos celulares.

Luego del robo comenzó la investigación para intentar determinar quiénes habían ingresado a la vivienda y dónde se encontraba el botín. Con el avance de las pesquisas, los investigadores lograron recuperar parte de los objetos sustraídos.

Finalmente, Oyola y Sánchez fueron detenidos y llevados ante la Justicia. Ambos aceptaron su responsabilidad y el caso fue resuelto mediante un juicio abreviado.

Oyola fue condenado a un año de prisión condicional, mientras que Sánchez recibió una pena de 20 meses de prisión efectiva.

La diferencia estuvo relacionada con los antecedentes de Sánchez, que hicieron que su condena fuera de cumplimiento efectivo. Por ese motivo, quedó alojado en el Servicio Penitenciario Provincial.

Así, a pocos días del robo, la investigación permitió identificar a los responsables, recuperar parte de los elementos sustraídos y llevar el caso ante la Justicia.