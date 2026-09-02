    • 2 de septiembre de 2026 - 07:33

    Fue a disfrutar del show de Los Nocheros y terminó en terapia intensiva tras un fuerte choque

    Juan Daniel Callo, de 25 años, sufrió graves lesiones luego de impactar con una camioneta en Sarmiento. Permanece internado en terapia intensiva.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un joven identificado como Juan Daniel Callo, de 25 años, pelea por su vida después de sufrir un choque luego de haber ido a disfrutar del show de Los Nocheros por el aniversario de Sarmiento. Sufrió un violento accidente con su moto y quedó internado en grave estado. A 48 horas del siniestro, la familia del joven realiza cadenas de oración pidiendo por su mejoría.

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    El siniestro ocurrió cerca de las 2 de la madrugada del lunes, en la intersección de avenida 25 de Mayo y calle 319, cuando Callo circulaba en su motocicleta e impactó contra una camioneta.

    Tras el choque, el joven fue asistido y trasladado en Código Rojo al Hospital Rawson, debido a la gravedad de las lesiones que había sufrido.

    Ya en el hospital, el estado de salud de Callo se complicó y los médicos debieron realizarle una intervención quirúrgica de urgencia. Actualmente, el joven permanece internado en terapia intensiva, mientras sus familiares y allegados siguen de cerca su evolución.

    Ante la gravedad del cuadro, comenzaron a circular cadenas de oración y pedidos de acompañamiento para Juan Daniel, con la esperanza de que pueda recuperarse de las graves lesiones sufridas en el accidente.

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