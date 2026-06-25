Con dos goles en contra, Países Bajos venció a Túnez y se clasificó primero en su grupo

La Naranja Mecánica redondeó una convincente victoria por 3-1 frente a las Águilas de Cartago por la tercera fecha del Grupo F del Mundial 2026.

Países Bajos derrotó 3-1 a Túnez, que llegó a este último partido sin chances de meterse en dieciseisavos de final, y consiguió la clasificación a dicha instancia como puntero del Grupo F de la Copa del Mundo.

En el amanecer del juego, puntualmente a los dos minutos, Ellyes Skhiri se llevó la pelota por delante, marcó en su propio arco y abrió el marcador. Inmediatamente, Brian Brobbey ganó de cabeza y estampó el 2-0 parcial, aunque en el inicio del complemento Hazem Mastouri descontó para las Águilas de Cartago. Sin embargo, cuando corrían los 16 minutos, Anís Slimane anotó otro gol en contra y selló el resultado definitivo.

Con esta victoria, los dirigidos por Ronald Koeman finalizaron punteros como siete puntos, producto de dos victorias -ante Suecia por 5-1, la anterior- y un empate (2-2 con Japón en la primera jornada).

Así, deberá verse las caras ante Marruecos, el segundo del Grupo C, el lunes 29 de junio desde las 22, por la próxima ronda del Mundial 2026. Su rival, en cambio, quedó último sin unidades y con diez goles en contra.