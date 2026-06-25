    • 25 de junio de 2026 - 20:13

    Con dos goles en contra, Países Bajos venció a Túnez y se clasificó primero en su grupo

    La Naranja Mecánica redondeó una convincente victoria por 3-1 frente a las Águilas de Cartago por la tercera fecha del Grupo F del Mundial 2026.

    image
    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Países Bajos derrotó 3-1 a Túnez, que llegó a este último partido sin chances de meterse en dieciseisavos de final, y consiguió la clasificación a dicha instancia como puntero del Grupo F de la Copa del Mundo.

    Leé además

    acusan a adolescente therian de matar a sus padres y enviar fotos del crimen a sus companeros

    Acusan a adolescente "therian" de matar a sus padres y enviar fotos del crimen a sus compañeros
    Países Bajos alcanzó los cuatro puntos en el Grupo F del Mundial (REUTERS/Annegret Hilse)

    Países Bajos goleó 5-1 a Suecia y quedó líder del Grupo F

    En el amanecer del juego, puntualmente a los dos minutos, Ellyes Skhiri se llevó la pelota por delante, marcó en su propio arco y abrió el marcador. Inmediatamente, Brian Brobbey ganó de cabeza y estampó el 2-0 parcial, aunque en el inicio del complemento Hazem Mastouri descontó para las Águilas de Cartago. Sin embargo, cuando corrían los 16 minutos, Anís Slimane anotó otro gol en contra y selló el resultado definitivo.

    Con esta victoria, los dirigidos por Ronald Koeman finalizaron punteros como siete puntos, producto de dos victorias -ante Suecia por 5-1, la anterior- y un empate (2-2 con Japón en la primera jornada).

    Así, deberá verse las caras ante Marruecos, el segundo del Grupo C, el lunes 29 de junio desde las 22, por la próxima ronda del Mundial 2026. Su rival, en cambio, quedó último sin unidades y con diez goles en contra.

    Síntesis Túnez vs Países Bajos

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    pelota sin respiro: despues del mundial, asi se jugaran las tres primeras fechas del clausura del futbol argentino

    Pelota sin respiro: después del Mundial, así se jugarán las tres primeras fechas del Clausura del fútbol argentino

    Por Redacción Diario de Cuyo
    japon y suecia firmaron un empate que clasifico a ambos a dieciseisavos del mundial

    Japón y Suecia firmaron un empate que clasificó a ambos a dieciseisavos del Mundial

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Imponente. La Cacique Angaco tiene un trazado especial con senderos del cerro Pie de Palo.

    Cacique Angaco 2026: el nuevo desafío para el MTB de San Juan

    Por Ariel Poblete
    murio daniel castellani, leyenda del voley argentino y medallista olimpico en seul 1988

    Murió Daniel Castellani, leyenda del vóley argentino y medallista olímpico en Seúl 1988

    Por Redacción Diario de Cuyo