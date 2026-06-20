Países Bajos goleó 5-1 a Suecia y quedó líder del Grupo F

Países Bajos dio una muestra de autoridad en el Mundial 2026 al derrotar por un contundente 5-1 a Suecia en Houston y quedar como único líder del Grupo F . El conjunto dirigido por Ronald Koeman dominó de principio a fin y consiguió su primera victoria en la Copa del Mundo tras el empate en su debut ante Japón.

La selección neerlandesa golpeó temprano y a los cinco minutos abrió el marcador. Cody Gakpo envió un centro preciso desde la izquierda y Brian Brobbey apareció en el área para definir y establecer el 1-0 . Con la ventaja a su favor, la “Naranja Mecánica” monopolizó la posesión y manejó el ritmo del encuentro ante un rival que nunca encontró respuestas.

El segundo tanto llegó a los 15 minutos y tuvo características similares. Denzel Dumfries desbordó por la derecha y lanzó un centro rasante que encontró nuevamente a Brobbey dentro del área para marcar el 2-0 . Con Frenkie de Jong como eje de la circulación, Países Bajos se adueñó del trámite y dejó sin opciones a los suecos.

Suecia intentó reaccionar antes del descanso con algunas apariciones de Viktor Gyökeres y Yasin Ayari, pero se encontró con las buenas respuestas del arquero Bart Verbruggen, quien sostuvo la diferencia en momentos clave.

En el complemento, el dominio neerlandés continuó. Apenas iniciado el segundo tiempo, Dumfries volvió a ser determinante por la banda derecha y asistió a Cody Gakpo para el 3-0. Poco después, el delantero del Liverpool firmó su doblete con una destacada acción individual que terminó en el 4-0.

El ingreso de Anthony Elanga le dio algo de aire a Suecia. El atacante descontó en su primera intervención ofensiva tras quedar mano a mano con Verbruggen y puso el 4-1 parcial. Sin embargo, la reacción quedó rápidamente neutralizada por el control de los neerlandeses.

Cuando el partido entraba en su tramo final, Crysencio Summerville selló la goleada con un potente remate desde media distancia que se transformó en el definitivo 5-1.

Con este resultado, Países Bajos llegó a cuatro puntos y quedó en lo más alto del Grupo F, mientras que Suecia se mantiene con tres unidades. La definición de la zona será el jueves 25 de junio: los neerlandeses enfrentarán a Túnez en Kansas City y los suecos se medirán con Japón en Arlington, en busca de un lugar en los octavos de final del Mundial 2026.